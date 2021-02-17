Посольство России прокомментировало призыв Эстонии о новых санкциях

Таллин, 17 февраля. Заявление парламента Эстонии о гражданских свободах в РФ добавило негатив в российско-эстонские отношения, сообщили в пресс-службе российского посольства в Таллине.

Эстонские парламентарии призвали Евросоюз «разработать эффективную политику санкций», чтобы вынудить Москву «отказаться от агрессивной внешней политики». В дипмиссии в ответ напомнили высказывание президента РФ Владимира Путина на онлайн-форуме «Давосская повестка дня — 2021» о том, что подходить к диалогу нужно «по-честному», избавиться от фобий прошлого и использования всех проблем «из прошлых веков» во внутриполитических процессах.

В посольстве отметили, что формирование в Эстонии новой правительственной коалиции могло дать шанс на восстановление контактов для решения накопившихся проблем. Но уже в первые дни функционирования нового правительства страны появились заявления об отсутствии оснований для выстраивания отношений с Россией с «квазиаргументами» об «исходящей от России угрозе». Этот порыв кабмина «был подхвачен эстонскими парламентариями», отметили российские дипломаты.

«Фактом остается принятие заявления, добавляющего немало негатива в и без того достаточно напряженную атмосферу российско-эстонских отношений. Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, этого добились. В проигрыше, однако, гораздо большее: перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага», — подчеркнули в посольстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, готова ли Россия к жестким санкциям. Он подчеркнул, что в Кремле не приветствовали бы такое развитие ситуации и надеются на продолжение диалога. Песков рассчитывает, что политическая воля на продолжение диалога возобладает.