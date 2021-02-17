Тбилиси, 17 февраля. Известный грузинский актер Кахи Кавсадзе, переболевший коронавирусом в конце прошлого года, госпитализирован в Тбилиси с двусторонней пневмонией.

Звезду «Белого солнца пустыни» экстренно госпитализировали в Первую университетскую клинику, заявил Первому каналу Грузии директор клиники Леван Ратиани.

У актера диагностировали двустороннюю пневмонию. По предварительным данным, он находится в стабильно тяжелом состоянии.

85-летний Кавсадзе лечился в этой больнице в ноябре 2020 года, когда у него был обнаружен COVID-19. Тогда появились слухи, что состояние актера крайне тяжелое и он находился на аппарате ИВЛ, однако его брат изначально опроверг эту информацию. Он сообщил журналистам, что лечение проходит стандартно, никаких серьезных осложнений болезнь не дала. Позднее актера перевели в палату интенсивной терапии. 15 декабря после почти трех недель тяжелого лечения знаменитый артист был выписан из больницы.

Коронавирус был диагностирован у всей семьи грузинского актера.

Кавсадзе — известный советский и грузинский актер кино и театра, ведущий артист Тбилисского академического театра имени Руставели. Зрителям он запомнился по роли Черного Абдуллы в фильме 1970 года «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля. В 1981 году он получил звание народного артиста Грузинской ССР.