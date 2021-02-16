Киев сравнил выполнение Минских соглашений с актом капитуляции

Киев, 16 февраля. Выполнение Минских соглашений для киевских властей будет равноценно подписанию акта о капитуляции.

Минские соглашения являются попыткой Киева и Москвы обмануть друг друга. Россия и европейские страны призывают Украину неукоснительно выполнять все положения документа. Об этом заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в эфире телеканала «Украина-24».

«Это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины, не избавившись от независимости Украины», — подчеркнул политик.

По словам Ляшко, «истинная цель» России — «уничтожение Украины» в то время, как Киев пытается вернуть Крым и Донбасс себе. Якобы выборы в Донбассе, которые должны будут пройти после вывода войск с обеих сторон, лишь «легализуют террористов» и окончательно отрежут регион от остальной страны.

Также он считает, что голосование по поводу судьбы ДНР и ЛНР будет нелегитимным без контроля со стороны киевской власти. У Минских соглашений нет и не было никаких перспектив, так как за шесть лет ничего не изменилось.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал минские договоренности невыполнимыми в данной редакции. Политолог Владимир Корнилов объяснил в комментарии ФАН, почему Киев отказывается их выполнять. По словам Ермака, нынешняя администрация украинского президента не исключает, что Минские соглашения подписывались с пониманием, что выполнить их невозможно.