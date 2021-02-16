ПФР выдаст пенсию россиянам досрочно

Москва, 16 февраля. Пенсионный фонд России объявил о досрочной выдаче пенсий россиянам с 17 февраля.

Как сообщается на сайтах региональных отделений ПФР, досрочно деньги выдадут пенсионерам из-за предстоящих длинных праздников в честь Дня защитника Отечества. Изменения в графике выплат коснутся только тех пенсионеров, которые получают пенсии через почтовые отделения 19 и 20 февраля, а также получателей выплат через кредитные организации, доставка которым производится с 21 по 23 число.

Если доставка пенсии выпадала на 20 февраля, выплата будет производиться досрочно, начиная с 17 февраля. Держатели банковских карт также получат пенсию раньше: 20 числа вместо 21–23 февраля.

Ранее ФАН сообщал, что Пенсионный фонд России может создать новый сервис по автоматическому назначению пенсий до конца текущего года. Как заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков, ПФР необходимо сделать процедуру формирования пенсий понятной и прозрачной для россиян. В этом поможет запуск нового сервиса. Информацию с его помощью также смогут получать жители РФ, которые еще не достигли возраста для выхода на пенсию, но хотят знать о начисленных страховых выплатах.