ВОЗ не смогла назвать сроки окончания пандемии COVID-19

Москва, 16 февраля. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович не смогла сказать, когда в мире закончится пандемия COVID-19.

По словам Вуйнович, существует несколько критериев. В частности, число заболевших во всех регионах мира должно одновременно стать ниже эпидемиологического порога.

«Но на самом деле тогда, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет такая, что она мешает нормальной работе системы здравоохранения. Когда это будет, тяжело сказать», — сообщила в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия - 1».

В конце 2019 года человечество столкнулось с опасным вирусом, который стал распространяться из китайского города Ухань. По мнению специалиста ВОЗ, передача коронавируса нового типа от летучих мышей является наиболее вероятной версией появления заболевания. Источником распространения новой инфекции мог стать юг Китая или Восточная Азия, считает эксперт Всемирной организации здравоохранения Питер Дасзак.