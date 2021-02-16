Автомобилистам рассказали, как завести двигатель после холодной ночи

Москва, 16 февраля. Морозы могут нанести серьезный вред работающему на бензине автомобилю. Поэтому его нужно правильно заводить после холодной ночи.

Вода скапливается на дне топливного бака, замерзает внутри фильтра или на сетке топливного насоса. Эксперты советуют автовладельцам проверять ячейки фильтра. Если возникают наросты рыхлого снега, нужно снять деталь и прогреть ее в теплом помещении или горячей водой. Также нужно отогревать и насос, передают «Аргументы и факты».

Чтобы такая проблема не возникала, специалисты рекомендуют добавлять в бак зимой обычный спирт. Он не будет давать воде в трубах и фильтрах замерзать. На холоде страдает испаряемость бензина, что сказывается на легкости запуска и продолжительности прогрева. Поэтому следует прогревать впускной трубопровод, обложив его ветошью и поливая холодной водой.

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