В ПФР рассказали, как части пенсионеров получить дополнительные выплаты

Архангельск, 16 февраля. Некоторые неработающие пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты от Пенсионного фонда РФ. Получить льготу можно один раз в два года.

«Один раз в два года неработающие пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности и проживают в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, могут воспользоваться компенсацией проезда к месту отдыха и обратно», — сообщает пресс-служба отделения ПФР по Архангельской области и НАО.

Есть несколько способов компенсации. Один из них — получение специальных талонов, которые дадут пенсионеру возможность получить билеты до места отдыха и обратно. Оформляются они в территориальных органах ПФР.

Отправиться в отпуск «по талонам» можно будет на поезде или самолете.

К заявлению в ПФР нужно приложить документальное подтверждение предстоящего пребывания в месте отдыха. К примеру, пригласительное письмо родственника в свободной форме или путевку в санаторий. После талон обменивается на билеты в билетных кассах.

Изначально можно оплатить дорогу за свой счет, а уже после получить компенсацию, представив в ПФР билеты. В этом случае документы, подтверждающие нахождение в месте отдыха, не понадобятся.

Ранее ФАН в специальном материале собрал все слухи, касающиеся пенсионной системы. В частности, ранее в соцсетях распространялась информация о том, что в ближайшее время многие россияне смогут получить налоговый вычет в размере 15 600 рублей в качестве компенсации части затрат на обязательное пенсионное страхование. Выяснилось, что на выплату могут рассчитывать только участники программы государственного софинансирования пенсий, а подобная сумма может «набежать» только за десять лет.