Как блокировка соцсетей стала инструментом борьбы с оппозицией в странах Африки

Интернет — важное средство передачи информации, особенно в тех странах, где традиционные СМИ не всегда доступны. Однако за последние годы все чаще наблюдается использование Сети в политических целях. Наглядным примером являются социальные сети и мессенджеры.

Руководство медиасервисов пытается устанавливать собственные правила и берется определять, кто достоин доступа к возможностям всемирной паутины, а кого можно оставить за бортом. Такие действия зачастую вступают в конфликт с интересами национальных властей, причем не только в ведущих странах планеты. Например, негативную оценку от владельцев соцсетей получили правительства стран Восточной Африки, решившие приостановить работу «в связи с внутренней необходимостью».

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, справедливы ли претензии IT-гигантов относительно ограничений Интернета в Восточной Африке и оправданы ли опасения официальных властей о деструктивном влиянии Сети на государственные процессы.

Facebook осудил отключения Интернета и блокировку работы социальных сетей, наблюдавшихся за последний год в ряде стран Восточной Африки. Компания считает это явление нарушением прав человека.

Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый ООН в 1966 году, предполагает, в частности, свободу выражения мнений и собраний. Однако он же предусматривает санкции против разжигания ненависти.

Соответственно, ограничения свободы пользования Интернетом и социальными сетями должны быть соразмерны ситуации. Тем не менее национальные правительства, а также такие компании, как Facebook и Twitter, по-разному ставят рамки целесообразности подобных запретов.

Затруднения в работе интернет-сервисов наблюдались в Танзании и Уганде, где власти ограничивали работу соцсетей во время президентских выборов. Представительство Facebook в Восточной Африке считает, что таким образом президенты Джон Магуфули и Йовери Мусевени продлили собственные полномочия вопреки воле избирателей.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в Эфиопии. Правительство перенесло намеченное на август голосование под предлогом пандемии коронавируса. Однако некогда правящая партия «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) не согласилась с решением Аддис-Абебы и организовала региональные выборы в штате Тыграй на северо-востоке страны.

Этот шаг вылился в острую конфронтацию между республиканским правительством и руководством НФОТ, которая впоследствии переросла в региональный конфликт. Боевые действия велись в условиях отключенного Интернета, что было интерпретировано западными СМИ как попытка скрыть от общественности жестокость национальной армии.

Намеренное ограничение работы Сети в Эфиопии обосновывалось военной необходимостью и носило территориально ограниченный характер. Такой подход соответствует принципам ООН и не нарушает прав большинства граждан страны. Чего нельзя сказать о Танзании и Уганде, где проходили запланированные президентские выборы.

Кампания правительства Танзании против свободного пользования Сетью поражает своим размахом и обстоятельностью. В июле 2020 года, за три с лишним месяца до выборов, президент подписал закон об электронной и почтовой связи, который расширил список запрещенных материалов, закрепил использование автоматических фильтров контента и ужесточил наказание за нарушения правил пользования Сетью.

За четыре дня до выборов танзанийский регулятор связи приказал поставщикам телекоммуникационного сервиса приостановить доступ к массовым услугам коротких сообщений (SMS). Началась фильтрация текстов по ключевым словам.

Накануне дня голосования власти заблокировали Facebook, WhatsApp и Twitter, возникли сложности с использованием мессенджера Telegram, перестали работать некоторые сервисы обхода блокировок. Впрочем, правительству удалось добиться мирного проведения выборов на материковой части Танзании.

Internet is being blocked in #Tanzania since yesterday, the eve of an important election. Authorities are now trying to block VPN services. ProtonVPN signups are impacted because SMS verification code messages are being blocked (email verification works, for now). https://t.co/nXG6ygRYVR

Однако на архипелаге Занзибар, обладающем полуавтономным статусом, зафиксированы попытки захвата избирательных участков, которые жестко пресекались полицией.

Несколько более мягкий вариант блокировок Интернета продемонстрировала Уганда. Однако, в отличие от Танзании, правительство в Кампале столкнулось с непосредственным вмешательством во внутренние дела государства со стороны IT-гигантов.

Так, накануне выборов, прошедших 14 января, западные ресурсы заблокировали несколько учетных записей местных чиновников, обвинив их в «скоординированном неаутентичном» поведении. И, если ограничения на работу Интернета со стороны властей получили негативную оценку официального Twitter-аккаунта Public Policy, то к Facebook мессенджер попросту присоединился.

Earlier this week, in close coordination with our peers, we suspended a number of accounts targeting the election in Uganda.



If we can attribute any of this activity to state-backed actors, we will disclose to our archive of information operations:https://t.co/GB71n4avwm