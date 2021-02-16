Япония окажет гуманитарную помощь нуждающимся жителям ЦАР

Банги, 16 февраля. Япония примет участие во Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП ООН). Она окажет необходимую помощь жителям Центральноафриканской Республики. Об этом сообщило издание Le Nouveau Centrafrique.

Токио выделит 1,6 миллиона долларов на поддержку 66 тысяч центральноафриканцев. Некоторые общины ЦАР сильно пострадали от пандемии коронавируса и конфликта, который в стране развязал опальный экс-президент Франсуа Бозизе и подконтрольные ему боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Питер Шаллер, который возглавляет региональную ВПП ООН в республике, отметил, что многие ее жители нуждаются в поддержке. Он поблагодарил Японию за ее вклад:

«Всемирная продовольственная программа благодарит Японию за вклад, который она сделала на фоне растущих потребностей народа ЦАР. Это происходит из-за конфликта, который разгорелся после выборов и усугубляется пандемией COVID-19».

Многие регионы страны переживают нехватку припасов из-за нестабильной ситуации в стране. Маршруты снабжения, которые использовались раньше, оказались перекрыты. Ситуация осложняется и географическим положением ЦАР: республика не имеет выходов к морю, а грузовики с товарами первой необходимости остаются за ее пределами. Следствием этой ситуации становится рост цен на самое необходимое: основные продукты питания дорожают более чем на 50%.

Японский посол в Центральноафриканской Республике Цутому Осава подчеркнул, что его страна понимает, что множество людей зависят от помощи международного сообщества. Он надеется, что поддержка, оказанная Токио, достигнет тех, кто в ней нуждается.

По предварительным оценкам, около 2,8 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. Это больше половины всего населения Центральноафриканской Республики. Они подвергаются риску не только заразиться коронавирусом, но и пострадать от голода. Продовольствие, которое предоставит программа ООН, может спасти ситуацию.