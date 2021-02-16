Актриса Малого театра усомнилась в смерти Кичановой от коронавируса

Москва, 16 февраля. Актриса Малого театра Евгения Глушенко рассказала, как два дня назад играла на сцене, шутила и общалась с заслуженной артисткой России Ларисой Кичановой.

Кичанова скончалась в возрасте 71 года. Вероятной причиной ее смерти назвали вызванные коронавирусной инфекцией осложнения. Информацию о смерти заслуженной артистки России подтвердили в пресс-службе столичного театра. Актриса за всю карьеру исполнила 45 ролей.

Глушенко усомнилась в том, что Кичанова умерла от коронавируса. По ее мнению, причиной смерти стал сердечный приступ.

«В воскресенье мы играли в одном спектакле. Сегодня мне позвонили друзья, и я узнала… слов нет, это безумие! Мне сначала показалось, что это неправда, какая-то ошибка. Потом я позвонила в Малый театр и там подтвердили. Так случилось, что у Ларисы был приступ, ее просто не довезли», — цитирует артистку Nation News.

Известие о смерти Кичановой стало шоком для Глушенко. По словам артистки, состояние актрисы еще 14 февраля не вызывало опасений. Она работала, шутила и вела себя как обычно.

Глушенко рассказала, что в воскресенье, 14 февраля, в 18:00 начался спектакль, в котором она играла вместе с ныне покойной актрисой. Они виделись и общались. О смерти Кичановой артистка узнала утром 16 января. Глушенко отметила, что актриса действительно перенесла коронавирус, но давно вылечилась.