Президент Чада выступил на закрытии саммита «Сахельской пятерки»

Нджамена, 16 февраля. Президент Идрис Деби произнес речь на закрытии саммита «Сахельской пятерки» (G5 Sahel) в столице Республики Чад.

Глава африканской страны отметил, что следующий год будет исключительно сложным для организации, поскольку к борьбе с терроризмом добавилась необходимость противостояния распространению пандемии коронавируса. Однако страны G5 Sahel способны справиться с этой задачей. Тем не менее укрепление безопасности в регионе остается приоритетной задачей.

В рамках заключительной речи саммита Идрис Деби призвал партнеров предоставить обещанные дополнительные ресурсы для осуществления задуманных программ. Также он считает необходимым сосредоточиться на развитии проектов с быстрой отдачей на основе комплексного территориального подхода в уязвимых районах Сахеля.

Деби отдельно подчеркнул значение созданной Коалиции для Сахеля, которая является ключевым инструментом партнерства и позволяет эффективно объединять усилия и координировать действия в рамках борьбы с терроризмом в регионе.

Напомним, саммит G5 Sahel стартовал в столице Чада 15 февраля. В нем участвуют главы стран «Группы пяти»: Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад. Также в формате видеоконференции к мероприятию присоединился президент Франции Эммануэль Макрон.

Планировалось, что лидер Пятой республики лично прибудет в Нджамену, однако он отказался от поездки, сославшись на состояние здоровья.