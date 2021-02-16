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Африка

Президент Чада выступил на закрытии саммита «Сахельской пятерки»

Президент Чада выступил на закрытии саммита «Сахельской пятерки»

Нджамена, 16 февраля. Президент Идрис Деби произнес речь на закрытии саммита «Сахельской пятерки» (G5 Sahel) в столице Республики Чад.

Глава африканской страны отметил, что следующий год будет исключительно сложным для организации, поскольку к борьбе с терроризмом добавилась необходимость противостояния распространению пандемии коронавируса. Однако страны G5 Sahel способны справиться с этой задачей. Тем не менее укрепление безопасности в регионе остается приоритетной задачей.

В рамках заключительной речи саммита Идрис Деби призвал партнеров предоставить обещанные дополнительные ресурсы для осуществления задуманных программ. Также он считает необходимым сосредоточиться на развитии проектов с быстрой отдачей на основе комплексного территориального подхода в уязвимых районах Сахеля.

Деби отдельно подчеркнул значение созданной Коалиции для Сахеля, которая является ключевым инструментом партнерства и позволяет эффективно объединять усилия и координировать действия в рамках борьбы с терроризмом в регионе.

Напомним, саммит G5 Sahel стартовал в столице Чада 15 февраля. В нем участвуют главы стран «Группы пяти»: Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад. Также в формате видеоконференции к мероприятию присоединился президент Франции Эммануэль Макрон.

Планировалось, что лидер Пятой республики лично прибудет в Нджамену, однако он отказался от поездки, сославшись на состояние здоровья.

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