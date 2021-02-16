Руанда начала первый этап вакцинации от коронавируса

Кигали, 16 февраля. Первый этап вакцинации против COVID-19 стартовал в Руанде с использованием препарата от компании Moderna. Однако на данный момент закуплено всего 1 000 доз, их распределят среди врачей из группы повышенного риска.

Министр здравоохранения Даниэль Нгамидже заявил, что массовая прививочная кампания ожидается с марта по июнь с использованием вакцин AstraZeneca и Pfizer. Предполагается, что в ближайший месяц страна получит около миллиона доз. Всего за 2021 год власти планируют привить около 2,5 миллиона человек или 20% населения.

В соответствии с заявлением Минздрава в стране подготовлена специальная инфраструктура, необходимая для хранения и распределения препаратов, требующих содержания в условиях крайне низких температур.

Несмотря на кажущуюся незначительность охвата первой волны вакцинации, у Руанды есть возможность дождаться поставки крупных партий необходимого препарата. На 16 февраля в стране с 12-миллионным населением зафиксировано всего 17 484 случая коронавируса. 15 125 человек справились с болезнью, умерло 239 граждан.