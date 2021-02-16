Вакцину компании Pfizer могут зарегистрировать на Украине

Киев, 16 февраля. Компания Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса на Украине.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в страну поступили соответствующие документы от американской компании Pfizer. Об этом сообщает RT.

Уже началось оформление всех необходимых документов для регистрации препарата от коронавирусной инфекции. Вакцину разрешат применять на территории Украины уже в течение нескольких суток. Регистрация препарата позволит беспрепятственно поставлять ее коммерческим компаниям.

«Никаких преград для этого не будет», — отметил Степанов.

Ранее конгрессмен из штата Массачусетс Стивен Линч получил положительный результат теста на COVID-19 через несколько недель после второй (из двух) дозы вакцины от коронавируса от Pfizer. О положительном результате теста на коронавирус также объявила член делегации от штата Массачусетс, представитель Демократической партии Лори Трахан.