Власти Чада перебросили 1200 военнослужащих на границы с Буркина-Фасо, Мали и Нигером

Нджамена, 16 февраля. Правительство Чада дислоцировало батальон из 1200 бойцов на границах с Буркина-Фасо, Мали и Нигером, сообщает Alwihda Info.

Войска уже прибыли в город Нгигими на границе с Нигером. Туда же приехали министр обороны Чада генерал Махамат Абали и его коллеги из стран Сахельской группы пяти (G5 Sahel).

Кроме того, в поездке принял участие начальник Генерального штаба чадской армии. Он заявил, что военнослужащие решительно настроены нанести поражение любому противнику.

Войска призваны вести борьбу с террористическими группировками. Об этом заявил президент Чада Идрис Деби во время саммита G5S. По его словам, страны «пятерки» должны предоставить все необходимые финансовые и материально-технические ресурсы для борьбы с боевиками.

Батальон на рубежах Чада разворачивают с некоторым опозданием. Это должно было произойти еще в марте 2020 года. Тогда группировка «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) напала на полуостров Бохома. Около сотни военнослужащих погибли.

1 Организация запрещена на территории РФ.