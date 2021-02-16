Житель ЦАР на судебном процессе рассказал о зверствах боевиков «Антибалаки»

Банги, 16 февраля. Лидеры группировки «Антибалака», действовавшей в ЦАР, будут осуждены Международным уголовным судом. Мужчина, который пережил нападение ополченцев и потерял семью, рассказал Radio France internationale об их преступлениях.

В 2013–2014 годах страна переживала очередной кризис: захватившего власть с помощью военного переворота и чадских наемников президента Франсуа Бозизе свергли боевики «Селеки». Главарь бандформирования Мишель Джотодия провозгласил себя лидером государства.

После этого он распустил группировку, однако она этот указ проигнорировала. Таким образом, жители республики продолжили страдать от регулярных конфликтов между мусульманским вооруженным формированием и христианским ополчением «Антибалака».

Житель столицы Центральноафриканской Республики Усман Абдулай столкнулся с группировкой в «пятом километре» — мусульманском районе Банги. Там молодой человек жил со своей семьей. Но в декабре 2013 года произошло нападение боевиков и его жизнь изменилась навсегда.

«На моих глазах убили шесть членов моей семьи, включая отца и мать. Когда я пытался убежать, в меня выстрелили, и я упал. Они порезали мне голову мачете и ушли», — рассказал 28-летний Усман.

На теле мужчины до сих пор видны следы от ран, нанесенных радикалами: на руке остался шрам от пулевого ранения, а на голове — след от удара мачете. Его бросили умирать среди тел родственников. Усман до сих пор не понимает, как ему удалось выжить. По ночам мужчину мучают кошмары о пережитом.

Пострадавший от бесчинств боевиков надеется, что справедливый суд над преступниками поможет ему побороть гнев, хотя это никогда не сможет вернуть ему родных.

Напомним, 28 января Международный уголовный суд открыл процесс над Махматом Саидом Абдель Кани — одним из главарей группировки «Народный фронт за возрождение Центральноафриканской Республики», ставшей преемницей «Селеки» после ее роспуска в 2013 году.