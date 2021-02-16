Способность Байдена исполнять свои обязанности поставили под сомнение

Вашингтон, 16 февраля. Вице-президент США Камала Харрис проводила телефонные разговоры с мировыми лидерами от лица президента Джо Байдена.

Накануне Белый дом обнародовал пресс-релиз, который посвящен телефонному разговору Харрис и французского президента Эммануэля Макрона. Ранее у вице-президента был разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом пишет издание The National Pulse.

В издании удивились тому, что Харрис налаживает контакты с лидерами других стран всего через несколько недель после прихода новой администрации. Это заставляет усомниться в способности Байдена выполнять свои президентские обязанности по управлению страной, отметили журналисты.

Ранее Байден и глава Южной Кореи договорились о сотрудничестве. Американский президент и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин провели телефонную беседу, в ходе которой договорились о будущем партнерстве между странами.