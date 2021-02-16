Девятая планета Солнечной системы может оказаться мифом

Вашингтон, 16 февраля. Свидетельства в пользу существования девятой планеты Солнечной системы могли стать результатом систематической ошибки наблюдений, считают астрономы Мичиганского университета.

Гипотеза о существовании Планеты Х далеко за орбитой Нептуна основана на протяженных эллиптических орбитах экстремальных транснептуновых объектов (ЭТНО), которые не подходят к Солнцу ближе 30 астрономических единиц (расстояние между Солнцем и Нептуном).

Астрономы обнаружили, что ближайшие к Солнцу точки орбиты (перигелии) ЭТНО смещены на определенный угол. Моделирование показало, что такое возможно при влиянии крупной планеты, которая должна находиться на расстоянии от 400 до 800 астрономических единиц и иметь массу примерно в пять-десять раз больше массы Земли.

В новом исследовании ученые отмечают, что ЭТНО движутся по высокоэллиптическим орбитам, а обнаружить их можно на ограниченном расстоянии, в ограниченной области и при определенных условиях. Первоначальное моделирование проводилось всего на шести объектах.

Теперь ученые проанализировали орбиты большей выборки ЭТНО и пришли к выводу, что их орбиты соответствуют равномерному распределению небесных тел. Поэтому из данных по транснептуновым объектам вывести существование Планеты Х нельзя, говорится в опубликованном arXiv.org исследовании.

Ранее международная команда ученых из Института SETI в Калифорнии выяснила, почему на поверхности Марса возникают странные темные полосы. В лабораторных условиях они создали почву, похожую на марсианскую, и постепенно добавляли в нее небольшое количество воды.