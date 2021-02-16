Даже если на данный момент все в жизни идет как по маслу, здоровье не подводит и с финансами проблем нет, каждый здравомыслящий человек все равно стремится «подстелить соломки» на случай различных непредвиденных ситуаций, чтобы иметь возможность хотя бы на время полностью или частично обезопасить себя и членов своей семьи от серьезных проблем, связанных с потерей здоровья, материального благополучия и даже жизни.

В этой связи все большую популярность приобретает такая услуга как заключение договоров личного страхования. Что это за соглашение, и для чего оно нужно журналист ФАН выяснял вместе с экспертом по страхованию Инной Вялковой.

Что такое личное страхование?

Инна Вялкова объясняет, что существует два вида страхования — личное и имущественное. Более подробно остановимся на первом.

Итак, под понятием личного страхования понимается:

• Страхование жизни

В данном случае в качестве объекта выступают имущественные интересы, которые возникают в связи с тем, что человек доживает до конкретного возраста или указанного срока, а также сопряженные с иными произошедшими событиями, в том числе смертью застрахованного лица.

«Любопытный факт из истории нашей страны: в советское время большой популярностью пользовались договоры страхования жизни, заключавшиеся до достижения ребенком совершеннолетия, как тогда говорили «на свадьбу», — рассказывает наш эксперт.

• Страхование от несчастных случаев и болезней

Здесь возникновение имущественных интересов связано с нанесением вреда здоровью и наступлением смерти из-за несчастного случая или болезни.

Зачем нужен договор личного страхования?

«Чаще всего договоры личного страхования сегодня заключаются в процессе оформления кредита. При покупке квартиры или машины в кредит банк предложит вам застраховаться на случай неожиданной кончины, инвалидности, несчастного случая, получения травмы, временной потери трудоспособности. При этом ставка по кредиту чаще всего будет меньше, если вы согласитесь на приобретение страховки», — объясняет эксперт.

Ставка кредита предсказуемо уменьшается, потому что риски неплатежа по кредиту при наличии у заемщика страхового соглашения снижаются.

Для наглядности наш эксперт приводит следующие примеры из практики:

• Предположим, мужчина, 35 лет, взял кредит на автомобиль. Заемщик работает менеджером, получает определенную зарплату, с которой, собственно, и планировал отдавать долг банку. Но если мужчина попал, например, в ДТП, в результате которого у него диагностировали сотрясение мозга, то он какое-то время не сможет ходить на работу, а значит, получать зарплату в полном размере. Соответственно, он вряд ли окажется в состоянии полностью погасить очередной ежемесячный платеж в установленные сроки. Если бы у мужчины была страховка, то он бы получил выплату от страховой компании и за ее счет оплатил бы очередные платежи.

Вместе с тем многие люди задумываются о своих возможных финансовых рисках или рисках своей семьи, возникающих в связи с потерей здоровья, даже если у них нет кредитных договоров.

• Возьмем пример с мужчиной сорока лет. Предположим, у него есть семья, в которой воспитывается двое несовершеннолетних. Жена не работает, так как дети еще маленькие. В семье один источник дохода. Если что-то случится с мужем, то его супруге и детям не на что будет жить. Когда есть финансовые возможности выделять из семейного бюджета небольшую сумму на завтрашний день, то стоит рассмотреть вариант страхования как один из способов обеспечения будущего себе и своей семье.

«Кроме того, договор личного страхования можно заключить на случай возникновения серьезных заболеваний (например, рак, инсульт, инфаркт и прочее), инвалидности, полученной в результате болезни или несчастного случая, травмы, госпитализации, временной нетрудоспособности, летального исхода», — дополняет эксперт по страхованию.

Какими документами регулируется сфера личного страхования

Инна Вялкова поясняет, что, какими бы не были причины, по которым лицо решает оформить договор личного страхования, взаимоотношения между застрахованным и компанией-страховщиком регулируются положениями следующих нормативных актов:

• Гражданского кодекса РФ.

• Закона «Об организации страхового дела в РФ».

• Закона «О защите прав потребителей».

Однако в зависимости от того, оформляется ли страховка при получении кредита или по собственной инициативе страхуемого, отношения между сторонами могут также регулироваться и другими актами, о которых мы расскажем ниже.

Так, Гражданский кодекс РФ для каждой разновидности страхового соглашения определяет свои существенные условия, без согласования которых договор личного страхования не может считаться заключенным.

Среди них наш эксперт перечисляет следующие:

• о застрахованном лице;

• о страховом риске;

• о размере страховой суммы;

• о сроке действия договора.

Важно! Договор личного страхования является публичным. Это значит, что лицензированный страховщик не вправе отказать кому бы то ни было в приобретении страховки. При этом для потребителей соответствующей категории устанавливается одинаковая цена.

То есть, если к страховщику обратиться женщина 30 лет, которая не болеет серьезными заболеваниями, то стоимость договора личного страхования для нее должна быть такой же, как и для любой другой ее ровесницы, не страдающей от опасных заболеваний. Безусловно, такие соглашения должны заключаться на одинаковых условиях за одну и ту же стоимость.

Отчего зависит стоимость договора страхования?

Цена страховки определяется именно теми самыми существенными условиями, о которых говорилось выше.

• Чем выше сумма, которая должна быть получена при наступлении страхового случая, тем больше размер страховой премии, которую предстоит заплатить страховщику. Для клиента предусмотрено два варианта оплаты: единовременно за весь период страхования либо регулярными платежами. Учтите, что покупка в рассрочку обойдется дороже, поэтому, если имеется такая возможность, выгоднее заплатить сразу за весь срок действия соглашения.

• Чем шире круг рисков, прописанных в договоре страхования, тем дороже он обойдется. Например, страхование только лишь от летального исхода стоит меньше, чем страховка, в которую, помимо смерти, также входят случаи наступления инвалидности, смертельно-опасных заболеваний, временной потери трудоспособности.

• Ну и конечно, на стоимость влияют личные данные страхуемого, такие как пол, возраст, общее состояние здоровья. Понятно, что чем старше застрахованное лицо, чем больше заболеваний у него в анамнезе, тем существеннее риски и выше цена полиса.

На какой срок заключаются договоры личного страхования

Инна Вялкова рассказывает, что наиболее длительные сроки страхования характерны для соглашений, заключаемых на случай дожития до определенного возраста, и сберегательных договоров, в то время как рисковые (инвалидность, несчастный случай травмы и т.п.) подписываются на тот период, который клиент считает необходимым для обеспечения финансовых гарантий (своих собственных или своей семьи).

«Допустим, в нашей истории с мужчиной 40 лет договор страхования на случай смерти наиболее актуален, пока его супруга не работает, а дети не получили высшего образования. Когда дети встанут на ноги и смогут сами зарабатывать, а у супруги появится свой собственный источник дохода, тогда, возможно, страхование на случай летального исхода станет менее актуально. Более интересным станет заключение договора от смертельно опасных заболеваний или на случай инвалидности», — приводит пример наш эксперт.

Отдельной строкой стоят страховые соглашения, заключаемые при оформлении кредитов. В таком случае срок страховки равен сроку действия кредитного договора. При этом закон гласит, что в случае, если заемщик досрочно гасит долг перед банком, он имеет право требовать возврата оплаты страховки, пропорциональной ранее оговоренному сроку. Это положение действительно только тогда, когда от наличия или отсутствия договора личного страхования напрямую зависит ставка по кредиту, а наступление страхового случая так и не произошло.

Важно! Практически любое страховое соглашение может быть расторгнуто в течение четырнадцати календарных дней с момента его подписания сторонами с возвратом уплаченных средств.

На что обратить внимание перед подписанием договора личного страхования?

«Очень важный пункт, которому стоит уделить особое внимание, это так называемая «декларация здоровья». Страхователь обязан сообщить о наличии или подтвердить отсутствие у него в прошлом и настоящем определённых заболеваний», — обращает внимание Вялкова.

В полисе могут содержаться утверждения о состоянии здоровья, с которыми клиент соглашается, ставя свою подпись на документе.

Зачастую клиенты не читают вовсе или не относятся со всей серьезностью к тому, что подписывают, и в результате страховщик на вполне законных основаниях отказывает в компенсации из-за того, что страхователь своевременно не уведомил об истинном состоянии своего здоровья. При этом неважно, были факты скрыты умышленно или ненамеренно.

Например, страхователь болел раком пять лет назад. На вопрос, болело ли лицо ранее или сейчас онкологическими заболеваниями, клиент уверенно пишет: раком не болел/не болею, подразумевая, что он вылечился, сейчас здоров. В этом же примере страхователь заболел через год после заключения договора страхования. Диагноз — рак. Страхователь, к сожалению, умер. Страховщик отказал выгодоприобретателям в осуществлении выплаты по причине того, что ранее существовавшие заболевания, то есть не возникшие после подписания договора, не покрываются страховкой. Более того, в данном случае страховщик также мог подать в суд, чтобы признать заключенный договор недействительным.