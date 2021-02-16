Псаки сообщила об отношении администрации Байдена к «Северному потоку — 2»

Вашингтон, 16 февраля. Позиция администрации США относительно проекта «Северный поток — 2» продолжает сохраняться в негативном ключе.

Позиция Белого дома по строительству газопровода была «ясной и остается неизменной». Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает RT.

«Президент Байден заявил, что это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляцими и потому что это идет в разрез с собственными провозглашенными Европой целями в сфере энергетики и безопасности», — заявила Псаки.

США продолжают наблюдать за реализацией проекта «СП-2», а также за проведением сертификации газопровода. Администрация Трампа будет принимать решение о введении новых санкции, если такие действия будут иметь место, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Ранее США и ФРГ начали переговоры по «Северному потоку — 2». Сегодня — крайний срок для определения перечня компаний, которые могут попасть под санкции администрации Белого дома. Не исключено, что Вашингтон может пойти навстречу ФРГ и отказаться от введения ограничительных мер против «Северного потока — 2».

Проект "Северный поток — 2" подразумевает прокладку двух ниток газопровода через Балтийское море от побережья России до Германии. Общая мощность подачи газа составит 55 миллиардов кубометров в год. Главным противником проекта остаются США, которые поставляют в Европу сжиженный природный газ (СПГ), а также Украина и некоторые европейские страны.