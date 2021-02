Президент Чада поблагодарил страны G5S за участие в саммите Коалиции за Сахель

Нджамена, 16 февраля. Саммит Коалиции за Сахель открылся в столице Чада, заявил президент республики Идрис Деби в официальном Twitter-аккаунте.

Ouverture ce matin à N'Djamena du Sommet de la Coalition pour le Sahel. Ma gratitude à tous mes frères Chefs d’État et aux différentes personnalités pour leur présence à N’Djamena, hier pour la conférence au sommet du #G5Sahel et aujourd’hui, pour la même noble cause. pic.twitter.com/3OvMOaJfHa