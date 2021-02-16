Президент Чада поблагодарил страны G5S за участие в саммите Коалиции за Сахель

Нджамена, 16 февраля. Саммит Коалиции за Сахель открылся в столице Чада, заявил президент республики Идрис Деби в официальном Twitter-аккаунте.

«Благодарю всех глав братских государств и остальных участников за присутствие в Нджамене вчера на конференции высшего уровня и сегодня на встрече по тому же благородному поводу», — написал он.

Ouverture ce matin à N'Djamena du Sommet de la Coalition pour le Sahel. Ma gratitude à tous mes frères Chefs d’État et aux différentes personnalités pour leur présence à N’Djamena, hier pour la conférence au sommet du #G5Sahel et aujourd’hui, pour la même noble cause. pic.twitter.com/3OvMOaJfHa — Maréchal Idriss Deby Itno (@MIdrissDebyItno) February 16, 2021

В мероприятии принимают участие президенты стран Сахельской группы пяти (G5 Sahel). Французский лидер Эммануэль Макрон, который отказался приехать в чадскую столицу, присутствует на саммите в онлайн-формате.

Деби заявил, что Коалиция за Сахель должна стать ключевым инструментом партнерства стран G5. Она может поспособствовать объединению усилий и мобилизации ресурсов в общей борьбе.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Макрон отказался от поездки на саммит якобы из-за проблем со здоровьем. Однако реальная причина отказа может заключаться в неспокойной обстановке в стране.