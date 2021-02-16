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Африка

Слабость армии Нигерии может компенсировать легализация права на ношение оружия

Слабость армии Нигерии может компенсировать легализация права на ношение оружия

Абуджа, 16 февраля. Ассоциация животноводов Нигерии «Миетти Аллах» (MACBAN) призвала правительство Нигерии предоставить всем гражданам страны право на свободное ношение и хранение оружия.

Автором соответствующей инициативы выступил глава отделения организации в штате Баучи Садик Ибрагим Ахмед. Он уверен, что людям необходимо средство для защиты от боевиков, которые терроризируют мирное население, поскольку власти не в состоянии обеспечить безопасность во всех регионах африканского государства.

Ахмед связался с властями после заявления губернатора штата Бала Мохаммеда. Тот высказался в защиту пастухов, которые выходят на работу с АК-47. На случай нападения они носят с собой автоматы и другое оружие.

Председатель отделения «Миетти Аллах» подчеркнул, что нигерийцы имеют право на безопасность. Правительство не смогло обеспечить их защиту, поэтому они вынуждены заботиться о сохранении собственной жизни самостоятельно.

«Позвольте каждому защищать себя. Пусть каждый носит оружие. Так бандиты не смогут прийти и разорить вас, убить вас и вашу семью. Несколько человек не могут держать в ужасе всех», — возмутился активист.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что жители Нигерии вынуждены идти на крайние меры из-за систематических атак со стороны группировки «Боко Харам»1.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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