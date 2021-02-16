Слабость армии Нигерии может компенсировать легализация права на ношение оружия

Абуджа, 16 февраля. Ассоциация животноводов Нигерии «Миетти Аллах» (MACBAN) призвала правительство Нигерии предоставить всем гражданам страны право на свободное ношение и хранение оружия.

Автором соответствующей инициативы выступил глава отделения организации в штате Баучи Садик Ибрагим Ахмед. Он уверен, что людям необходимо средство для защиты от боевиков, которые терроризируют мирное население, поскольку власти не в состоянии обеспечить безопасность во всех регионах африканского государства.

Ахмед связался с властями после заявления губернатора штата Бала Мохаммеда. Тот высказался в защиту пастухов, которые выходят на работу с АК-47. На случай нападения они носят с собой автоматы и другое оружие.

Nigerians free to carry arms for self defence, Miyetti Allah declares https://t.co/Gs2mPgIJSI — Uche Samson Amajuoyi (@UcheAmajuoyi) February 16, 2021

Председатель отделения «Миетти Аллах» подчеркнул, что нигерийцы имеют право на безопасность. Правительство не смогло обеспечить их защиту, поэтому они вынуждены заботиться о сохранении собственной жизни самостоятельно.

«Позвольте каждому защищать себя. Пусть каждый носит оружие. Так бандиты не смогут прийти и разорить вас, убить вас и вашу семью. Несколько человек не могут держать в ужасе всех», — возмутился активист.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что жители Нигерии вынуждены идти на крайние меры из-за систематических атак со стороны группировки «Боко Харам»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.