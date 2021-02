Слабость армии Нигерии может компенсировать легализация права на ношение оружия

Абуджа, 16 февраля. Ассоциация животноводов Нигерии «Миетти Аллах» (MACBAN) призвала правительство Нигерии предоставить всем гражданам страны право на свободное ношение и хранение оружия.

Автором соответствующей инициативы выступил глава отделения организации в штате Баучи Садик Ибрагим Ахмед. Он уверен, что людям необходимо средство для защиты от боевиков, которые терроризируют мирное население, поскольку власти не в состоянии обеспечить безопасность во всех регионах африканского государства.

Ахмед связался с властями после заявления губернатора штата Бала Мохаммеда. Тот высказался в защиту пастухов, которые выходят на работу с АК-47. На случай нападения они носят с собой автоматы и другое оружие.

Nigerians free to carry arms for self defence, Miyetti Allah declares https://t.co/Gs2mPgIJSI