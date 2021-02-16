Мурашко рассказал об особой терапии после COVID-19 для пациентов с болезнями сердца

Москва, 16 февраля. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшие инфицирование коронавирусом, подвержены риску возникновения инсультов и инфарктов.

Коронавирус влияет на свертываемость крови. Поэтому пациентам с болезнями сердцами необходима откорректированная терапия. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Пациенты, перенесшие COVID-19, в последующем должны быть приглашены в амбулаторно-поликлиническое подразделение, им должна быть откорректирована терапия, поскольку видим, что перенесенное заболевание часто вызывает изменение свертывающей системы крови и может приводить к острым нарушениям, в частности инфарктам миокарда и инсультам», — заявил Мурашко в эфире «России-24».

Ранее он сообщил об отступлении эпидемии с территории РФ. Заболеваемость коронавирусом в стране снизилась втрое за последние три недели, обратил внимание Мурашко. Массовая вакцинация россиян от COVID-19 началась в декабре 2020 года и уже дала первые результаты, добавил министр.