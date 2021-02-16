Эксперты поспорили о прогнозах изменения цены на недвижимость в России

Стоимость недвижимости в стране будет обоснована победой банковского или строительного лобби, а также строительством инфраструктуры, заметили специалисты рынка недвижимости на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Непонятно кто победит: строительное лобби или банковское. Есть разные варианты. Льготная ипотека, как известно, невыгодна банку. Мы знаем многие банки, которые от нее отказались. Если победит банковское лобби, мы получим увеличение ставок, но это, как ни странно, может привести к удешевлению жилья», — считает член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев.

Координатор Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по СЗФО, председатель петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов уточнил, что жилье россияне в начале года покупали и по другим причинам.

«Мне странно, что при этом господин Вихлянцев не упомянул, что спрос на недвижимость, например, в Москве и крупных федеральных центрах, был связан с ослаблением национальной валюты. Одновременно надо понимать, что было до пандемии, надо подчеркнуть: компании боролись за рентабельность проектов. Появившаяся система эскроу привела к тому, что были разработаны Минстроем специальные программы, позволяющие выравнивать ликвидность проектов для получения проектного финансирования», — подчеркнул он.

По мнению Панова, после стабилизации ситуации на рынке недвижимости, вновь вернутся проблемы, например, строительства инженерной и транспортной инфраструктуры за счет денежных средств девелоперов. С учетом взлета цен на материалы и услуги, потребители рискуют получить недвижимость по завышенным ценам.

«Центробанк поддерживает создание инфраструктуры за счет регионов. Есть нацпроекты, например, «Безопасные дороги», из которых можно получить средства в качестве субсидий на постройку дорог», — заметил Панов.

Ранее ФАН сообщал, что люди, берущие ипотечный кредит на приобретение жилья на вторичном рынке, рискуют больше, чем покупатели квартир в новостройках.