Рост цен на недвижимость в РФ остановится весной, утверждает риелтор

Недвижимость будет дорожать еще незначительное время, поделился прогнозом член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Рынок жилья, как вторичного, так и новостроек, в прошлом году был раскуплен всеми желающими. Его объем сократился примерно в два раза в больших городах. Сейчас покупатели испытывают серьезные проблемы с выбором недвижимости. При этом увеличилось число желающих взять недвижимость без первоначального взноса. Это те люди, кто берет ипотеку и потом не в состоянии ее выплачивать», — заявил Вихлянцев.

По его словам, объем ипотечных банкротств в России растет. Это специфическая ситуация: с одной стороны, имеется активный рынок, с другой — покупательский спрос, находящийся на уровне максимума. На данный момент рост цен на рынке недвижимости уже замедляется, особенно в крупных городах.

«Рост цен на жилье в ближайшее время будет незначительным и к концу марта вообще остановится», — считает Вихлянцев.

При этом ситуация на рынке недвижимости, по мнению члена совета Гильдии риелторов, отнюдь не негативная. В 2020 году и строительные компании, и компании, предоставляющие риелторские услуги, получили серьезную прибыль. Пандемия подстегнула потребительскую активность в зоне недвижимости.

«Застройщики считают 2020 год великолепным, рост их производств составил от 20 до 50%. Проблема только в том, что нет реальных прогнозов, чем это закончится. Рынок недвижимости всегда шел в тренде на рост, но ближайшие события трудно прогнозировать. При этом требования банков стали более гибкими к заемщикам», — резюмировал эксперт.

Ранее ФАН рассказывал, что стоимость аренды частных домов в российских пригородах по итогам 2020 года выросла на 56%, а цены в случае их приобретения — на 3%.