Иван III или Дзержинский с Андроповым: историк высказался о памятнике на Лубянке

Памятник на Лубянской площади в Москве должен «способствовать консолидации общества», а не вызывать «распри и склоки», считает специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Экс-министр культуры предложил установить на площади памятник генсеку ЦК КПСС и председателю Президиума Верховного Совета Юрию Андропову.

Ранее писатели и блогеры обратились с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь, под открытым обращением подписались Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов.

«Какой монумент будет поставлен на этом месте — это предмет обсуждения с горожанами, я в этом глубоко убежден. Но самое главное, чтобы этот монумент способствовал консолидации общества, а не очередным распрям и склокам по поводу того, кто там стоит», — заявил Швыдкой.

По словам экс-главы министерства культуры, Андропов сыграл не меньшую роль в истории страны, в том числе и внутренних ведомств.

«Но почему не Андропову, например, который сыграл в жизни этого места большую роль, чем Дзержинский?» — предложил он.

Доминанта Лубянской площади

Главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков в комментарии ФАН поддержал идею установить на Лубянской площади памятник. По словам эксперта, это место заслуживает большего, чем безликая клумба.

«Абсолютно согласен, что Лубянская площадь требует доминанты. Памятник Дзержинскому, созданный скульптором Евгением Вучетичем, — сильное произведение искусства, таковой и являлся с 1958 по 1991 год. После того, как его снесли, Лубянская площадь пуста, поэтому я за то, чтобы там была не безликая клумба, украшенная в праздники, а стоял полноценный памятник, который по художественным параметрам не уступал бы творению Вучетича. Но кому поставить этот памятник – вопрос сложный», — заявил Рудаков.

Фигура Дзержинского

Историк напомнил, что вопрос о восстановлении на Лубянской площади памятника Дзержинскому регулярно поднимается уже на протяжении 30 лет – с того момента, когда монумент был снесен в августе 1991 года. Историк отметил, что за прошедшее время отношение общества к создателю ВЧК изменилось.

«В 1991 году Дзержинский ассоциировался исключительно с красным террором и репрессиями. И только потом стали вспоминать, что Дзержинский боролся с беспризорностью, восстанавливал народное хозяйство, железные дороги после гражданской войны и буквально сгорел на работе. Кроме того, вспомнили, что он был бессребреником, а такое качество чиновника в постсоветскую эпоху ценится в особенности. В итоге Дзержинский стал восприниматься как фигура противоречивая, но не однозначно негативная, как в 1991-м», — объяснил Рудаков.

Однако, по мнению историка, значительная часть людей воспринимают по-прежнему Дзержинского как человека, приложившего руку к революции, террору, созданию карательный органов.

«Восстановление памятника очень сильно заденет этих людей, они расценят это как плевок в их восприятие прошлого. Поэтому я считаю, что восстановление памятника Дзержинскому внесет раскол в наше общество, и без того раздираемое с разных сторон – и изнутри и извне», — заключил эксперт.

Завеса тайны

Рудаков также оценил предложение Швыдкого установить на Лубянке памятник Юрию Андропову.

«Еще более сомнительным было бы появление на Лубянской площади — памятника Андропову. Сам Юрий Владимирович говорил, что «мы не знаем общество, в котором мы живем». Так вот точно так же и сейчас мы не очень понимаем, что это была за фигура. В силу специфики своей деятельности на посту шефа КГБ Андропов долгие годы был окружен завесой тайны. Став же лидером СССР всего на полтора года, он породил множество ожиданий, но почти ничего из этого не успел воплотить. Кроме разве что выдвижения на первые роли Михаила Горбачева, отношение к которому в нашему обществе не менее противоречивое, чем к Дзержинскому», — пояснил Рудаков.

Историк напомнил, что именно Андропов был одним из тех, кто принимал решение о вводе советских войск в Афганистан, в том числе, с его подачи была принята оборонная доктрина, которая оказалась не по карману тогдашнему государству, которая выжала из советской экономики последние соки.

«По свидетельству генерал-лейтенанта Николая Леонова, который в последние годы СССР возглавлял аналитическое управление КГБ, Андропов проигнорировал мнение экспертов о том, что Советский Союз разорится, если будет в таких объемах вести гонку вооружения. В итоге мы получили неэффективную систему обороны, которая очень дорого обошлась Советскому Союзу и обрекла его на поражение в холодной войне. Так что, несмотря на то, что Андропов был истинным патриотом и честно служил Родине, он, тем не менее, очень спорная фигура», — считает Рудаков.

По мнению Рудакова, установка памятнику Андропову вызывает не меньше вопросов, чем памятник Дзержинскому.

Оптимальный вариант

Рудаков считает, что большего внимания заслуживает инициатива группы общественных деятелей по установке на Лубянке памятника Ивану III. По мнению главного редактора журнала «Историк», фигура Великого князя Московского пользуется гораздо большим общественным одобрением и сможет объединить существенно больше общественных сил, чем Дзержинский и Андропов.

«Иван III — это фигура из более далекой эпохи: споры об этом времени улеглись. К тому же именно он был основателем Русского государства, продолжательницей которого является современная России. Великий князь много сделал для Москвы: Кремль, который мы видим, построен по приказу Ивана III. При нем появился герб в виде двуглавого орла, при нем – первый общерусский свод законов. Наконец, период его правления связан с освобождением от Ордынского ига», — добавил собеседник ФАН.

Рудаков подытожил, что любой памятник, установленный на таком знаковом месте, как Лубянская площадь, должен не раскалывать общество, а объединять. Если такая фигура не будет найдена сейчас, то лучше подождать еще какое-то врем, пока общество не придет к осознанному консенсусу по этому вопросу.