Председатель «Деловой России» объяснил, почему выросла цена на недвижимость 

Желающим приобрести недвижимость в столице по льготной ипотеке стоит поторопиться, заявил координатор общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по СЗФО, председатель петербургского отделения движения Дмитрий Панов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Отрасль строительства жилой недвижимости не была признана пострадавшей от кризиса. Вместе с тем, все эксперты сходятся во мнении, что субсидированная процентная ставка стимулировала спрос, и такого объема продаж на рынке недвижимости мы не видели никогда в России. Это повлекло, к сожалению, и это даже отметил Владимир Путин, рост цен на строительные работы, стройматериалы, и в отдельных регионах страны мы видим, что цены на недвижимость понялись на 30%», — обратил внимание Панов.

По словам председателя «Деловой России», одновременно с этим в ряде регионов существенно снизилось предложение недвижимости. По мнению Панова, административных барьеров в области строительства меньше не стало. В данное время эксперты вместе с правительством РФ рассматривают варианты влияния на стоимость недвижимости.

«Отдельные эксперты говорят, что субсидированная экспертная ставка нивелировала тот эффект, который предполагался изначально. Можно сказать, что подорожавшие квартиры не являются доступными», — констатировал Панов.

По мнению председателя «Деловой России» механизмов для сдерживания роста цен на недвижимость довольно много. Прежде всего нужно оптимизировать и цифровизировать все процедуры по сделкам. При переходе на цифровой формат резко сократятся сроки выполнения согласования всех процедур, являющихся основополагающими для девелоперских проектов. Также цифровизация позволит уйти из «серой сферы».

«Кроме того, у нас много компаний, которые создают более дешевые современные стройматериалы, но есть сложности с лицензированием», — отметил Панов.

Он также отметил, что в рамках продолжения льготного ипотечного кредитования рассматриваются предложения Центробанка вывести Москву, Петербург и Сочи из регионов с разрешенной субсидированной процентной ставкой. Если предложение Центробанка будет принято, россияне не смогут рассчитывать на льготную ипотеку в этих городах.

Ранее ФАН рассказывал, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по льготным ипотечным программам для россиян.