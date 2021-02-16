Лолита вышла на сцену шоу «Точь-в-точь» с ультракороткой прической

Москва, 16 февраля. Эстрадная артистка Лолита Милявская стала одной из участниц шоу перевоплощений «Точь-в-точь». Знаменитость решила выйти на сцену в образе «босоногой дивы» Сезарии Эворы.

Съемки выпуска с участием Лолиты проходили перед Новым годом. Из-за насыщенного графика певица не успела найти специалиста, который смог бы нанести ей пластический грим. Звезда решила скопировать образ легендарной исполнительницы модиньи из Кабо-Верде своими силами. Она нанесла автозагар, чтобы сделать свою кожу на несколько тонов темнее и надела парик, имитирующий ультракороткую прическу.

Лолита исполнила песню «Bésame mucho». На сцену она вышла в пестром платье с цветочным принтом и босиком, как всегда делала Сезария Эвора во время своих выступлений. В личном микроблоге Instagram Милявская призналась, что никогда не забудет концерта певицы из Кабо-Верде.

Недавно на фоне слухов о шестом замужестве Лолиты в Сети появилось фото ее нежного поцелуя с народным артистом России Николаем Басковым.