Валерий Захаров приветствовал окончание транспортной блокады в ЦАР

Банги, 16 февраля. Связь между ЦАР и Камеруном восстановлена в полном объеме, отметил в личном Twitter-аккаунте советник президента республики по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

«Блокада, с помощью которой бандиты пытались оказать давление на мирное население, прорвана, и первые грузовики уже находятся в столице», — заявил он.

Советник убежден, что это событие означает возвращение мирной жизни в Центральноафриканскую Республику. После восстановления контроля над трассой RN3 по маршруту Белоко – Банги двинулись колонны грузовиков с продовольствием и необходимыми товарами для жителей ЦАР.

La liaison entre Bangui avec le Cameroun est rétablie !

Le blocus, par lequel les bandits ont tenté de faire pression sur la population civile, a été brisé et les premiers camions sont déjà dans la capitale.

La vie en paix revient pic.twitter.com/9XUWcID3BJ — Valery Zakharov (@VlrZakharov) February 16, 2021

Важную роль в освобождении транспортной артерии сыграли российские инструкторы, которые тренировали личный состав вооруженных сил республики (FACA) и фактически вывели армию на качественно новый уровень. Специалисты из РФ не оставляют своих подопечных и помогают обеспечивать безопасное движение грузов из Камеруна. Наблюдение осуществляется как с земли, так и с воздуха.