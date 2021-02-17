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Блогеры встали на защиту юной участницы «Голос. Дети» в скандале с Лободой

Блогеры встали на защиту юной участницы «Голос. Дети» в скандале с Лободой

Вопиющий случай, произошедший на шоу «Голос. Дети» с юной участницей проекта Алисой Щербань и певицей Светланой Лободой, не исчезает с заголовков СМИ. Так, в разговоре с корреспондентом ФАН, блогеры встали на защиту маленькой исполнительницы и предложили скорректировать состав жюри проекта.

В новом сезоне проекта Первого канала «Голос. Дети» состав жюри стал вызывать массу вопросов еще до выхода на телеэкраны. Сначала рэпер Егор Крид фотографируется в кресле наставника, показывая средний палец. А затем отличилась Лобода, явившись на съемки в чересчур открытом наряде и устроив жаркие танцы во время выступления маленькой Алисы Щербань, отвлекая внимание всех от юной исполнительницы.

Самопиар превыше адекватности?

Блогеры встали на защиту юной участницы «Голос. Дети» в скандале с Лободой

По мнению светского журналиста, музыкального критика Евгения Бабичева, наставник не имеет права вести себя столь необдуманно.  

«Если у тебя гордое звание метр, педагог, капитан команды, играющий тренер, то стоит обращать внимание на таланты, отслушивать их внимательно, не делать из участия в программе лишний пиар, информационный повод, а просто выполнять работу, за которую тебе заплачено», — говорит эксперт в области шоу-бизнеса.

Не оценил поведение артистки и блогер Руслан Захаркин. По его словам, его могли поразить курс криптовалюты, нереально холодная зима и снегопады, реновация и вопросы переселения, но то, что произошло на конкурсе «Голос. Дети», превзошло все его ожидания!

«На сцену выбежала Лобода и начала петь, плясать, осталось стриптиз показать в своем нереально глубоком декольте. Более того, поражает не только наряд, но и ее состояние: то ли это алкоголь, то ли еще что. Так считаю я и многие зрители, кто видел, что Лобода еле держалась на ногах. Это уровень главного канала страны? Позор!» — негодует противник аморального поведения.

Свергнуть с трона

Блогеры встали на защиту юной участницы «Голос. Дети» в скандале с Лободой

Осудил непутевого наставника за развязное поведение и музыкальный эксперт, блогер Сергей Зиновьев. По его мнению, такие выходки на детском шоу неприемлемы.

«Конечно, это недопустимо. Я резко ее осуждаю. Из соцсетей Лободы и так видно, как она себя ведет. Это ее дело, может, это и приемлемо в рамках ее Инстаграма. Она мать, растит двоих дочерей. Но такое поведение на шоу «Голос. Дети»… Я думаю, ее просто исключат из состава жюри», — говорит Зиновьев.

Руслан Захаркин также выступил с предложением немного скорректировать состав жюри.

«Предлагаю руководству Первого канала заменить Светлану Лободу на более компетентного и адекватного члена жюри, который будет вести себя в рамках детского шоу, а не в рамках закулисной и приватной вечеринки формата 18+», — заявляет блогер.

Каков итог?

Блогеры встали на защиту юной участницы «Голос. Дети» в скандале с Лободой

Юная исполнительница Алиса Щербань не прошла слепые прослушивания в следующий тур шоу «Голос. Дети». Быть может сказалось волнение, а может наложили отпечаток прочие обстоятельства и тот момент, когда «что-то» пошло не по сценарию.

«Мы все представляем, в каком состоянии дети идут на сцену, все эти нервы, волнение. Поэтому, естественно, любое движение не по сценарию сбивает. Прискорбно, что к девчонке никто не повернулся, вдвойне прискорбно, если этому виной опытная, знаменитая артистка, как Светлана Лобода. Ей не делает это чести. Нужно знать какую-то грань», — отмечает журналист Бабичев.

Светлана Лобода славится своим склочным нравом и скандальными выходками, и, по мнению Руслана Захаркина, инцидент на шоу «Голос. Дети» не останется незамеченным ее поклонниками.    

«Можно было поддержать ребенка, а не устраивать самопиар. «Звезда» забыла о том, что это не ее выступление, и в очередной раз показала, что ей плевать на конкурс. Я думаю, часть адекватной аудитории Лободы отвернется от нее, как это уже однажды случилось после скандальной истории в аэропорту. Светлане нужно вернуться в реальность», — отмечает блогер.

Алиса Щербань не прошла в следующий тур шоу на Первом канале, но ее творческий путь только начинается. И пусть эта маленькая неудача будет шагом к новым большим победам.  

«Мы понимаем, что конкурс есть конкурс. У Алисы Щербань все будет хорошо —  я уверен, ее это не сломит», — добавил блогер Руслан Захаркин.

Ранее все три наставника нового сезона вокального супершоу «Голос. Дети» рассказали о своих первых впечатлениях от съемок слепых прослушиваний.

 

Источник: Федеральное агентство новостей
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