Блогеры встали на защиту юной участницы «Голос. Дети» в скандале с Лободой

Вопиющий случай, произошедший на шоу «Голос. Дети» с юной участницей проекта Алисой Щербань и певицей Светланой Лободой, не исчезает с заголовков СМИ. Так, в разговоре с корреспондентом ФАН, блогеры встали на защиту маленькой исполнительницы и предложили скорректировать состав жюри проекта.

В новом сезоне проекта Первого канала «Голос. Дети» состав жюри стал вызывать массу вопросов еще до выхода на телеэкраны. Сначала рэпер Егор Крид фотографируется в кресле наставника, показывая средний палец. А затем отличилась Лобода, явившись на съемки в чересчур открытом наряде и устроив жаркие танцы во время выступления маленькой Алисы Щербань, отвлекая внимание всех от юной исполнительницы.

Самопиар превыше адекватности?

По мнению светского журналиста, музыкального критика Евгения Бабичева, наставник не имеет права вести себя столь необдуманно.

«Если у тебя гордое звание метр, педагог, капитан команды, играющий тренер, то стоит обращать внимание на таланты, отслушивать их внимательно, не делать из участия в программе лишний пиар, информационный повод, а просто выполнять работу, за которую тебе заплачено», — говорит эксперт в области шоу-бизнеса.

Не оценил поведение артистки и блогер Руслан Захаркин. По его словам, его могли поразить курс криптовалюты, нереально холодная зима и снегопады, реновация и вопросы переселения, но то, что произошло на конкурсе «Голос. Дети», превзошло все его ожидания!

«На сцену выбежала Лобода и начала петь, плясать, осталось стриптиз показать в своем нереально глубоком декольте. Более того, поражает не только наряд, но и ее состояние: то ли это алкоголь, то ли еще что. Так считаю я и многие зрители, кто видел, что Лобода еле держалась на ногах. Это уровень главного канала страны? Позор!» — негодует противник аморального поведения.

Свергнуть с трона

Осудил непутевого наставника за развязное поведение и музыкальный эксперт, блогер Сергей Зиновьев. По его мнению, такие выходки на детском шоу неприемлемы.

«Конечно, это недопустимо. Я резко ее осуждаю. Из соцсетей Лободы и так видно, как она себя ведет. Это ее дело, может, это и приемлемо в рамках ее Инстаграма. Она мать, растит двоих дочерей. Но такое поведение на шоу «Голос. Дети»… Я думаю, ее просто исключат из состава жюри», — говорит Зиновьев.

Руслан Захаркин также выступил с предложением немного скорректировать состав жюри.

«Предлагаю руководству Первого канала заменить Светлану Лободу на более компетентного и адекватного члена жюри, который будет вести себя в рамках детского шоу, а не в рамках закулисной и приватной вечеринки формата 18+», — заявляет блогер.

Каков итог?

Юная исполнительница Алиса Щербань не прошла слепые прослушивания в следующий тур шоу «Голос. Дети». Быть может сказалось волнение, а может наложили отпечаток прочие обстоятельства и тот момент, когда «что-то» пошло не по сценарию.

«Мы все представляем, в каком состоянии дети идут на сцену, все эти нервы, волнение. Поэтому, естественно, любое движение не по сценарию сбивает. Прискорбно, что к девчонке никто не повернулся, вдвойне прискорбно, если этому виной опытная, знаменитая артистка, как Светлана Лобода. Ей не делает это чести. Нужно знать какую-то грань», — отмечает журналист Бабичев.

Светлана Лобода славится своим склочным нравом и скандальными выходками, и, по мнению Руслана Захаркина, инцидент на шоу «Голос. Дети» не останется незамеченным ее поклонниками.

«Можно было поддержать ребенка, а не устраивать самопиар. «Звезда» забыла о том, что это не ее выступление, и в очередной раз показала, что ей плевать на конкурс. Я думаю, часть адекватной аудитории Лободы отвернется от нее, как это уже однажды случилось после скандальной истории в аэропорту. Светлане нужно вернуться в реальность», — отмечает блогер.

Алиса Щербань не прошла в следующий тур шоу на Первом канале, но ее творческий путь только начинается. И пусть эта маленькая неудача будет шагом к новым большим победам.

«Мы понимаем, что конкурс есть конкурс. У Алисы Щербань все будет хорошо — я уверен, ее это не сломит», — добавил блогер Руслан Захаркин.

Ранее все три наставника нового сезона вокального супершоу «Голос. Дети» рассказали о своих первых впечатлениях от съемок слепых прослушиваний.