Москва, 16 февраля. Демократы и противники экс-президента США Дональда Трампа могли с помощью заговоров фальсифицировать выборы главы государства. Об этом рассказала колумнист Виктория Никифорова.

Эксперт отметила вклад правозащитников и людей из БигТеха в победу действующего президента США Джо Байдена на выборах. По мнению колумниста РИА Новостей, правозащитники объединились с руководством IT-гигантов, чтобы устранить сторонников Трампа из соцсетей. Однако даже после этого политтехнолог Байдена Майк Подхорзер был уверен в победе противника.

Профсоюзы начали отмывать средства с помощью мигрантов, которых экс-президент не пускал в страну. Сторонник демократа занялся изгнанием Трампа, констатирует Никифорова. Она напомнила, как наблюдателей-республиканцев не пускали в избирательные участки на выборах в ноябре 2020 года.

Байден ранее обратился к Конгрессу США и призвал ужесточить законодательство об оружии. Такое заявление политик сделал на фоне массовых убийств в стране.