Россияне не заработали на льготной ипотеке

Льготная ипотека привела к росту цен на недвижимость, констатировал член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Если посмотреть на динамику происходящего на рынке, то когда началась пандемия коронавируса, рынок замер и основные прогнозы специалистов говорили, что цены должны упасть из-за понижения уровня социальной активности. Люди сидели по домам и спрос был достаточно низким. Но принятие льготной ипотеки привело к абсолютно противоположным результатам», — рассказал Вихлянцев.

Так, по его словам, цены на недвижимость в 2020 году по стране выросли на 15-17%. Основным фактором роста стала льготная ипотека, которая привела к неожиданным результатам.

«Рост ежемесячных платежей абсолютно скомпенсирован ростом цен. Все преимущества, которые льготная ипотека дала снижением платежей ценами на недвижимость отыграны. То есть цены на недвижимость выросли на такой же диапазон цен, по сути, сделав платежи прежними. Получилась парадоксальная ситуация, когда люди получили краткую возможность купить что-то подешевле, но сейчас они ничего не выиграли», – прокомментировал Вихлянцев.

При этом рост цен на недвижимость произошел и в США, и в Европе, где не было никаких манипуляций с льготной ипотекой. По мнению члена Гильдии риелторов Москвы, в ЕС и США, в отличие от России произошел резкий скачок доходов населения.

«У нас за длительный период времени рост доходов семей не происходит. Если брать ситуацию с тем, сколько люди должны платить по ипотеке по сравнению со своими доходами, то эта ситуация все больше усложняется. При этом банки упрощают получение ипотеки, порог получения ипотеки снижается. К тому же в России нет такой закредитованности, как на Западе», – пояснил Вихлянцев, отметив, что цены на недвижимость на Западе делают ее все менее доступной.

Ранее ФАН писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что существуют разные точки зрения по вопросу целесообразности продления льготных ипотечных программ.