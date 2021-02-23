Пурим: когда отмечается в 2021 году, история и традиции, карнавал и угощение

Пурим — один из самых веселых светских еврейских праздников, который сопровождается традиционными карнавалами, а также шумными застольями. Многие туристы стремятся на время Пурима попасть в Израиль, чтобы насладиться незабываемым зрелищем уличных костюмированных шествий. Увы, в этом году всегда гостеприимный Израиль в связи с пандемией COVID-19 вряд ли скоро откроет свои двери для туристов. На сегодня в стране фактически закрыт аэропорт, а все въезжающие немедленно отправляются в многодневный строгий карантин.

Когда отмечается Пурим в 2021 году

В 2021 году празднование Пурима начнется с вечера четверга, 25 февраля, и продлится до вечера пятницы, 26 февраля.

История Пурима

Евреи отмечают Пурим в память о событиях, по преданию происшедших в древней Персии в 355 году до нашей эры во времена правления царя Ахашвероша. Этого царя мы хорошо знаем из истории Древней Греции под именем Ксеркс, или Артаксеркс.

Во времена Ахашвероша в огромном персидском царстве, в котором царила относительная веротерпимость, жили в том числе евреи, исповедовавшие монотеистическую религию (веру в единого Бога). Все шло хорошо, пока царедворец Аман, обидевшись на уважаемого при дворе еврея Мордехая не замыслил уничтожить всех последователей иудаизма. Дело в том, что Мордехай (который был приближен ко двору за то, что в свое время спас царю жизнь) отказался поклониться тщеславному Аману. Мордехай вовсе не был гордецом, скорее наоборот: будучи богобоязненным, он не мог кланяться никому, кроме Бога. Однако злой Аман затаил обиду и оклеветал перед царем всех евреев.

Ахашверош поверил навету и отдал приказ уничтожить все еврейское население своего царства. Царь даже также кинул жребий, когда должна была начаться резня. Выпало на 13 число месяца адар (конец февраля — начало марта). («Пурим» на иврите означает жребий, отсюда название праздника).

Узнав о страшном жребии, Мордехай уговорил свою племянницу Эстер принять участие в смотринах претенденток на освободившееся место царицы. Мордехай надеялся, что его племянница сумеет переубедить Ахашвероша, и тот отменит кровавый приказ. Эстер, которая была хороша собой, приглянулась царю и стала одной из его жен.

Надо сказать, Ахашверош был довольно суровым властителем: место жены освободилось после того, как он изгнал свою предыдущую супругу — знатную Астинь (Вашти) из древнего уважаемого рода. Царица провинилась, отказавшись танцевать обнаженной во время царского пира.

Юная Эстер сначала колебалась, когда Мордехай потребовал от нее подвига во имя спасения своего народа, но затем решилась. Рискуя не только быть изгнанной, но и лишиться жизни, она явилась перед царем незваной, что по тем временам было неслыханным поступком. Однако красота, роскошный наряд и благоухание девушки (помогли драгоценные благовония) так поразили Ахашвероша, что он согласился принять участие в пире, который устроила для него Эстер. Во время пира молодая царица призналась, что она еврейка и попросила у царя милости и заступничества.

Ахашверош поверил своей жене, велел казнить Амана на виселице, приготовленной для Мордехая, но резню отменить не смог. Царский приказ, скрепленный жребием, отменить не мог даже тот, кто его отдал. Однако в виде особой милости царь разрешил евреям вооружиться и дать отпор погромщикам. В жестоком бою, который произошел 13 адара, как можно догадаться, евреи одержали убедительную победу, иначе праздновать было бы нечего.

Традиции праздника

Поскольку радость победы наступила после угрозы почти неминуемой гибели, Пурим принято отмечать весело и шумно, в том числе карнавалами и довольно обильными возлияниями. Хотя требование напиваться так, чтобы не отличать слов «будь проклят Аман» от слов «будь благословен Мордехай», это всего лишь старая шутка, но вино на Пурим действительно льется рекой.

У европейских евреев традиционным пуримским угощением считаются сдобные треугольные булочки с начинкой из мака, изюма или варенья, которые называются гоменташ («уши Амана»).

На Пурим принято устраивать веселые представления Пуримшпили (эта традиция сохранялась даже во времена самых страшных гонений на евреев), посвященные событиям праздника. Сегодня в ходу осовремененные варианты древней истории. В этот день также несколько раз читают Книгу Эстер, обязательно при большом скоплении народа. Во время Пуримшпилей, когда произносится слово «Аман», дети весело трещат специальными трещотками, так чтобы даже имени злодея не было слышно.

В Израиле на Пурим проходят ежегодно многолюдные красочные карнавалы, где можно увидеть молодых людей в самых замысловатых и неожиданных нарядах. Некоторые историки связывают эту традицию с более поздней европейской карнавальной культурой. Еврейские учителя по-своему объясняют традицию надевать маску на Пурим. Дело в том, что евреям порой приходилось под страхом смерти внешне отрекаться от своей веры, однако в душе они всегда оставались привержены единому Богу. Надевая маску, чтобы закрыть лицо, они в душе смеялись над идолами, и Господь видел, что они остались ему верны.

Пурим также считается детским праздником: в этот день в Израиле и в других странах в еврейских семьях дети по традиции получают ценные подарки или специальные «пуримские» деньги. Щедрое одаривание детей на Пурим — дань памяти истории. Согласно преданию, даже перед лицом неминуемой гибели от рук подручных Амана еврейские учителя продолжали учить детей Торе, веря, что Господь не допустит их гибели.