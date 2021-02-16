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Актриса Кристина Асмус получила травму лица во время съемок

Актриса Кристина Асмус получила травму лица во время съемок

Москва, 16 февраля. Актриса Кристина Асмус живет между двумя городами. Она постоянно путешествует по работе из столицы в Петербург и обратно. В один из напряженных дней звезда получила травму лица.

Сейчас Асмус участвует в съемках драмы «Декабрь» режиссера Клима Шипенко. В картине о последних днях жизни поэта Сергея Есенина ей досталась роль танцовщицы Айседоры Дункан. Съемки фильма проходят в двух городах, в которых разворачивались реальные предсмертные события из биографии великого писателя.

Утром 15 февраля Асмус прибыла в Москву. Сразу с поезда актриса отправилась на съемки сцены в «Декабре». В личном микроблоге Instagram она позже призналась, что разбила губу во время работы. Фотодоказательства травмы актриса не предоставила, отмечает Пятый канал. Вместо этого, Асмус опубликовала снимок в элегантном бежевом тренче и ботильонах с открытым носком.

«Пальчики на ножках не мерзнут?»;

«Красотка! Все-то вы в делах, все-то вы в заботах...»;

«Кайф! Но долго ли получится жить в таком режиме?» — прокомментировали подписчики публикацию.

Асмус ранее показала поклонникам совместные фото с семилетней дочкой Настей. Пользователи Сети отметили схожесть девочки с отцом Гариком Харламовым. После развода знаменитостей летом 2020 года дочь осталась с мамой. Пара прожила в браке восемь лет.

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