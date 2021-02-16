Актриса Кристина Асмус получила травму лица во время съемок

Москва, 16 февраля. Актриса Кристина Асмус живет между двумя городами. Она постоянно путешествует по работе из столицы в Петербург и обратно. В один из напряженных дней звезда получила травму лица.

Сейчас Асмус участвует в съемках драмы «Декабрь» режиссера Клима Шипенко. В картине о последних днях жизни поэта Сергея Есенина ей досталась роль танцовщицы Айседоры Дункан. Съемки фильма проходят в двух городах, в которых разворачивались реальные предсмертные события из биографии великого писателя.

Утром 15 февраля Асмус прибыла в Москву. Сразу с поезда актриса отправилась на съемки сцены в «Декабре». В личном микроблоге Instagram она позже призналась, что разбила губу во время работы. Фотодоказательства травмы актриса не предоставила, отмечает Пятый канал. Вместо этого, Асмус опубликовала снимок в элегантном бежевом тренче и ботильонах с открытым носком.

«Пальчики на ножках не мерзнут?»; «Красотка! Все-то вы в делах, все-то вы в заботах...»; «Кайф! Но долго ли получится жить в таком режиме?» — прокомментировали подписчики публикацию.

Асмус ранее показала поклонникам совместные фото с семилетней дочкой Настей. Пользователи Сети отметили схожесть девочки с отцом Гариком Харламовым. После развода знаменитостей летом 2020 года дочь осталась с мамой. Пара прожила в браке восемь лет.