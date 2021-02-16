Президент Зернового союза России: Россияне не дождутся дешевого хлеба в 2021 году

Повышение цен на удобрения и технику приведет к росту цен на сельхозпродукцию, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Цены на зерно в России сейчас вовсе не рекордные, их не нужно выравнивать пошлинами. Ранее, в 2007 году, у нас доходили цены до 400 долларов за тонну. Сейчас $280 и прогнозируется снижение», – прокомментировал ситуацию Злочевский, отметив, что с новыми, повышенными зерновыми экспортными пошлинами, Россия потеряет рынки сбыта.

География поставок российского зерна превышает сто стран, при этом страны регулярно меняются. Общая география насчитывает 160 государств. В текущем сезоне российское зерно экспортировали в Египет, Турцию и Пакистан. Также пшеницу из России охотно закупает Иран и Бангладеш. Если Россия потеряет эти рынки сбыта, эти рынки займут страны ЕС, а также США, Канада и Австралия.

Внутренняя цена ориентирована на пшеницу хорошей кондиции 4 класса, это порядка 160 долларов за тонну. При этом внутренние американские и европейские цены выше, поскольку стоимость всей логистической цепи (перевалка, транспортировка и прочее) в России выше, чем у конкурентов. По мнению Злочевского, демотивация производственной зерновой базы — очень опасная тенденция, по которой в свое время пошла Аргентина, в результате чего перестала быть конкурентоспособной.

«Повышенные экспортные пошлины не дадут россиянам подешевевших муки и хлебобулочных изделий. От движения цен на зерно цены на хлеб не менялись никак. В 2009 году цены на пшеницу, к примеру, обвалились в три раза, с 9000 рублей до 3000. При этом цены на хлеб выросли — на 6 рублей за килограмм. Это произошло, потому что стоимость зерна в доле хлеба слишком мала и колеблется в ценовом диапазоне от 12% до 23%. Потому мы, производители зерна, не понимаем смысла такого жесткого регулирования цен на хлеб, таких высоких экспортных пошлин», – прокомментировал Злочевский.

По его словам, перед чиновниками правительства уже поставлен вопрос, почему цены на удобрения выросли на 40% за сезон, однако экспортных пошлин не вводится. Аграрии получили ответ, что воздействовать пошлинами на цены на удобрения правительство не будет. Помимо этого, выросла цена на сельскохозяйственную технику, коэффициент утилизационного сбора повысился с восьми до 18 базовой ставки 172 500 рублей по самоходным машинам, тракторам и комбайнам. И это не считая импортных ресурсов, закупка которых зависит от курса рубля.

Ранее ФАН рассказывал, что согласно подписанному постановлению российского премьера Михаила Мишустина, со 2 июня в России начнет действовать гибкая экспортная пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу.