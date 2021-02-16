Российский хлебороб: России не нужны мигранты в аграрном секторе, пусть едут домой

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» высказался за необходимость трудоустраивать на полях сельхозпроизводителей россиян, а не мигрантов.

«Из-за отсутствия мигрантов была критичная ситуация летом во время уборки урожая, когда отсутствовал ручной труд мигрантов, но эта проблема коснулась овощеводов и некоторых смежников. Зерновиков она вообще не коснулась, поскольку в той отрасли все механизировано. Я считаю, что в плановом порядке этого можно вообще избежать и вообще не приглашать на работу мигрантов, в этом нет никакого смысла, пусть едут домой», – заявил Злочевский.

Так, по мнению директора Российского зернового союза, в стране много невостребованной рабочей силы на селе. Это, возможно, обойдется несколько дороже труда мигрантов, но сельхозпроизводителям нужно поддержать россиян и дать им возможность заработать, поскольку доходы сельчан равноценны лишь 60% дохода горожан.

Также Злочевский высказался относительно начала действий экспортных пошлин на зерно. По его мнению, это негативно скажется на ценах.

«С 15 февраля введена пошлина на экспорт зерна в 25 евро, с 1 апреля она повышается до 50 евро, а с 1 июля будет введена так называемая плавающая пошлина, размер которой пока еще не обнародован. И это при нынешнем предельно низком уровне цен, в который мы себя загнали. Важно, что мировые цены на зерно уже снижаются. Они ранее доходили до 300 долларов за тонну, но сейчас – $280 и тренд явно направлен на снижение», – заметил Злочевский.

По расчетам экспертов, $280 это еще не предел, и цены на зерно снизятся до 250 долларов за тонну. При этом, по мнению спикера, цены в России на зерно действительно упадут, но это не поможет удешевить хлеб и хлебобулочные изделия. Цены на эту продукцию зависят не от пошлин, а от обеспечивающих инвестиции в производство внутренних цен. Внешние же цены практически не влияют на производителя. Злочевский считает, что из-за новых повышенных пошлин в России снизится рентабельность производства зерна и уже весной 2021 года начнется сокращение посевов пшеницы.

Ранее ФАН писал, что в «Партии дела» заявили, как экспортные пошлины на зерно могут перечеркнуть все достигнутые Россией успехи в сельском хозяйстве.