Панов рассказал, как выбрать качественное жилье в новостройках

От чего зависит качественный выбор жилья, и стоит ли покупать жилую недвижимость после пандемии, рассказал председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Всегда нужно отталкиваться от личных финансовых возможностей. Отмечу, у нас в стране более 90% недвижимости создается в классе «комфорт». То есть, жилье нужно выбирать исходя из социальной инфраструктуры и комфорта. Ведь в последнее время все больше говорится о комфортной жилой среде, которая подразумевает наличие детских садов, школ, поликлиник, спортивных площадок и так далее. В нормы градостроительного проектирования все это качественно перечислено. Поэтому государственная приемная комиссия серьезно относится к приему строительных помещений. Там не должно быть отклонений от стандартов. Могут заставить переделывать все, а это очень серьезные затраты и удар по имиджу строительной компании, что недопустимо из-за серьезной конкуренции», — объяснил Дмитрий Панов.

Эксперт также подчеркнул, что существует большой тренд на отделку жилой недвижимости. При этом, самое главное, что никто из соседей не мешает друг другу шумом строительных работ. Только 20% будут переделывать ремонт застройщика, сообщил специалист.

Вместе с этим, он отметил, что сегодня цены на жилье находятся на среднесрочном максимуме. И если ситуация сильно не изменится, то спрос на все-таки сократится. Поэтому строительным компаниям нужно продавать жилье именно сейчас. Однако есть компании, которые, с учетом ажиотажного спроса, считают необходимым придержать продажи до более высокой стадии готовности жилья, чтобы выставить его по максимальной цене. По мнению Дмитрия Панова, нужно двигаться в рамках указа президента, поэтому сверхприбыль недопустима. Есть стандартный уровень рентабельности – 20%, который способен сбалансировать интересы застройщика и покупателя, объяснил эксперт.

Ранее ФАН сообщал, риэлтор призвал не беспокоиться из-за повышения стоимости жилья в Саратовской области.