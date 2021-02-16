Спрос рождает предложение: Благодаря популярности СМП, растет ледокольный флот РФ

Москва, 16 февраля. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что холдинг AEON имеет все шансы стать одним из главных эксплуатантов Северного морского пути, — пишет «ПолитПазл».

Компания «Северная звезда», являющаяся частью вышеназванной корпорации поставила себе задачу к 2032 году приобрести 28 судов арктического класса для транспортировки угля.

Потребность в такой весомой флотилии, возникла из-за высоких амбиций руководства компании. Только для освоения Сырадасайского месторождения планируется потратить 45 миллиардов рублей. AEON также планирует построить порт за 60 миллиардов рублей, который как и Свеморпуть должен сыграть ключевую роль в экспорте природных ископаемых на мировой рынок.

«Что касается проектов AEON, то многое зависит от себестоимости поставок через СМП даже в том случае, если суда будут построены. Надо будет осуществлять ледокольную проводку, а ледоколов сегодня у нас немного», – пояснил в интервью ФБА «Экономика сегодня» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности эксперт Игорь Юшков.

По мнению специалистов, AEON столкнется с большими трудностями. Севморпуть, идущий в обход Суэцкого канала очень популярен и среди других российских компаний.

Так, желание воспользоваться СМП уже выказывали «Новатэк» и «Роснефть». Становится очевидно, что трех атомных ледоколов, работа которых запланирована к 2030 году, попросту не хватит. Ведь клиентов у компаний предостаточно.

Но Юшков уверен, что шансы на успех все же есть.

«Россия сегодня пускает немало усилий на строительство ледокольного флота, благодаря этому количество судов такого класса обязательно увеличится», — отметил он.

Ранее, ФАН сообщали, что Россия полностью перекроила газовый рынок планеты благодаря Восточному маршруту Севморпути.