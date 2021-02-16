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ЦАР

Власти ЦАР восстановят один из важнейших портов страны

Власти ЦАР восстановят один из важнейших портов страны

Банги, 16 февраля. Правительство Центральноафриканской Республики возобновит работу порта Зинга.

Порт расположен в 200 километрах от столицы Банги и недалеко от границы с Конго. Зинга считается одними из важнейших речных ворот страны. Вопрос об альтернативных путях снабжения возник после блокировки коридора Гаруа Булай — Банги боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Этот маршрут имеет стратегическое значение для поставок товаров первой необходимости в столицу республики, поэтому местные власти приняли решение о восстановлении порта. После дестабилизации ситуации в ЦАР радикалами из CPC правительство создало кризисный комитет, который возглавил министр финансов Анри-Мари Дондра. На него возложили ответственность за восстановление торгового пути.

Министр экономики, планирования и международного сотрудничества ЦАР Феликс Молуа в присутствии представителей Африканского банка развития (АБР) и Европейского союза 12 февраля 2020 года возобновил работу исследовательской миссии в Зинга. Порт нуждается в дноуглубительных работах, чтобы обеспечить его функционирование даже в периоды маловодья.

Молуа назвал возрождение Зинга краткосрочным и среднесрочным проектом. АБР поддерживает власти Центральноафриканской Республики в его реализации.

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