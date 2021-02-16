«Работаем, братья»: молодежь Донбасса записала видео в поддержку России

В конце января в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других российских городов прошли незаконные протестные акции. В свете этих событий молодежь Донбасса обратилась к своим сверстникам из РФ. Жители Луганской Народной Республики записали несколько роликов в поддержку России, показав, к чему могут привести подобного рода действия.

«Молодежь Луганской Народной Республики записала ролик в поддержку правоохранительных органов Российской Федерации и президента Владимира Путина. Мы, как никто другой, знаем о последствиях государственных переворотов и «цветных революций», курируемых Западом. Давайте все вместе не допустим повторения сценария Ливии, Украины, Сирии. Работаем, братья! Донбасс вместе с Россией! Донбасс — Россия!», — говорится в описании видео.

Также жители ЛНР опубликовали на ресурсе YouTube щемящий душу видеоролик с искренним обращением к молодежи РФ под названием «Молодежь России, вы точно этого хотите?» На кадрах видео можно увидеть, как после победы активистов Майдана бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов объявляет о начале так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе, жертвами которой стали более 30 тыс. человек.

В ролике также присутствуют кадры, снятые 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, где в ходе атаки украинских националистов были заживо сожжены 48 человек и еще свыше 200 получили тяжелые ранения. Луганская молодежь не забыла напомнить об убийстве украинского писателя Олеся Бузины у подъезда собственного дома 16 апреля 2015 года.

«Последствия от митингов, западных ценностей и революций мы прочувствовали на себе. Люди, очнитесь. Ваше ярое стремление к изменениям приведет к войне. Поверьте, мы это знаем не понаслышке. Прежде, чем бежать на митинги и поддерживать массовые беспорядки, задумайтесь, не используют ли вас кукловоды Запада, не слишком ли высока цена манипуляционной авантюры? Ведь цена — человеческая жизнь и суверенитет Отечества!» — с болью в сердце сообщается в видео.

Публицист, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский, который просидел в украинской тюрьме более четырех лет по надуманным обвинениям, в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН рассказал, почему нацизм на Украине реален, а не выдуман.