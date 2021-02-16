Российские инструкторы обеспечивают безопасность на федеральной трассе между ЦАР и Камеруном

Банги, 16 февраля. Восстановленное в результате контрнаступления правительственных войск ЦАР движение по федеральной трассе RN3 продолжает усиливаться, заявил премьер-министр республики Фирмен Нгребада.

В начале дня колонна из 40 грузовиков, которая накануне вышла из Буара, успешно преодолела Боали и направилась в столицу ЦАР. Российские инструкторы сопровождают караваны тяжелогрузов на всем протяжении автомагистрали Банги – Белоко. Патрулирование трассы осуществляется как с земли, так и с воздуха.

Глава правительства Центральноафриканской Республики констатировал, что попытка заключить Банги в продовольственную блокаду, предпринятая боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), провалилась. Население столицы и прилегающих регионов получает необходимые продукты и товары.

Ранее бандиты из состава CPC блокировали движение грузовиков по важнейшей транспортной артерии ЦАР, что привело к росту цен на провизию в столице республики. Однако успешное контрнаступление национальной армии (FACA), натренированной российскими инструкторами, положило конец провокациям.