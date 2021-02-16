Степан Меньшиков: Участникам «ДОМА-2» незачем было себя обманывать

Москва, 16 февраля. Телешоу «ДОМ-2», закрыто. Такое решение было принято на очередном собрании, где всех участников, пока еще находящихся на территории периметра, попросили ее покинуть. Для многих это все-таки стало неожиданностью, хотя все было и так понятно с самого начала. Руководство долгое время тщетно пытались спасти проект и перейти на другие телеканалам.
Сейчас оставшиеся клевые люди на проекте «Дом-2» собираются экстренно искать жилье, потому что съехать со съемочной площадки им нужно до четверга.
Экс- участник телешоу телеведущий Степан Меньшиков заявил, что знал об этом заранее.
«Надо было не тешить себя надеждой, мол мы перейдем на другой канал, сидели до последнего. Зачем было обманывать себя, не понимаю», — пояснил он в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.