Степан Меньшиков: Участникам «ДОМА-2» незачем было себя обманывать

Москва, 16 февраля. Телешоу «ДОМ-2», закрыто. Такое решение было принято на очередном собрании, где всех участников, пока еще находящихся на территории периметра, попросили ее покинуть. Для многих это все-таки стало неожиданностью, хотя все было и так понятно с самого начала. Руководство долгое время тщетно пытались спасти проект и перейти на другие телеканалам.

Сейчас оставшиеся клевые люди на проекте «Дом-2» собираются экстренно искать жилье, потому что съехать со съемочной площадки им нужно до четверга.

Экс- участник телешоу телеведущий Степан Меньшиков заявил, что знал об этом заранее.