Севастопольцев ужаснуло предложение осовременить Туманный колокол — символ Херсонеса

Севастополь, 6 марта. Московская научно-проектная организация «Экспо Сервис Профи» по заказу Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» разработала проект реставрации и приспособления памятника к современным условиям. Пост с разработанным проектом опубликовали в севастопольской группе в соцсетях со ссылкой на местный телеканал.

Напомним, ранее понимался вопрос о том, чтобы заменить износившуюся балку, на которой висит колокол, однако этим проектировщики решили не ограничиваться.

Теперь же предлагается демонтировать древние ступени, ведущие к колоколу. Саму смотровую площадку тоже планируют полностью осовременить. Построят новые современные стены, организуют новый музей, а вести в него будет дверь со стеклопакетом.

Фотографии того, как именно собираются реставрировать площадку вокруг колокола, попали в Сеть и ужаснули жителей Севастополя.

«Явно недоработанный проект! Эти ужасные старые камни можно сайдингом отделать, в склепе за стеклом мумию посадить на троне, а между пилонами под колоколом гамак натянуть. Хотя ну его, этот колокол! Вместо колокола — гамак», — иронизируют местные жители. «Вредительство настолько явное, что вопрос повисает в воздухе: неужели ни одному умному руководителю не видно, что это ахинея чистейшей воды?» — возмущаются горожане. «Зачем? Никому же в голову не приходит, например, Сфинкса в стеклопакет закутать. Отстаньте от колокола», — поддерживают другие.

Руководство музея-заповедник «Херсонес Таврический» официальных комментариев пока не дает, ссылаясь на необходимость направить информационный запрос, что мы обязательно сделаем.

«Добрались благоустроители до колокола. Теперь все. Огородят забором, хоть бы бордюры не забыли», ― добавляют в комментариях горожане.

Как удалось выяснить корреспонденту ФАН у сотрудников музея, пока этот проект является лишь предложением, окончательного решения о начале строительства и реставрации пока не имеется.

Ранее ФАН рассказывал, как именно планируют отреставрировать Туманный колокол.