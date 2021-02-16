Адвокат Мамаева оценил шансы Навального на УДО после дела о клевете на ветерана

Возможное ходатайство блогера Алексея Навального об условно-досрочном освобождении по делу «Ив Роше» будет отклонено. Об этом в интервью ФАН рассказал известный адвокат Игорь Бушманов, защищавший интересы футболиста Павла Мамаева.

По его мнению, «фигуранту» придется провести в местах лишения свободы полный срок, включая возможный дополнительный период по совокупности обвинений по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

«При вынесении судом решения об условно-досрочном освобождении учитывается поведение за истекший период, возмещение имущественного ущерба, позиция потерпевшей стороны, осознал ли человек, встал ли он на путь исправления — есть масса критериев. При этом рассматривается весь период, в том числе время нахождения под стражей, — пояснил собеседник агентства. — Конкретно в этой ситуации, я думаю, придется отсидеть от звонка до звонка. Все видят, как он себя ведет, насколько он осознал вину, какое отношение к суду демонстрирует. Ни один адекватный судья решения об условно-досрочном освобождении Навального не вынесет».

По словам юриста, ходатайство об условно-досрочном освобождении заключенных сначала рассматривает администрация учреждения ФСИН, где отбывает срок осужденный. После этого свое заключение вынесут органы прокуратуры, а окончательное решение принимает суд.

Юрист также отметил, что в ближайшие месяцы Алексей Навальный вряд ли сможет подать ходатайство о досрочном освобождении. Ранее такие перспективы широко обсуждались сторонниками оппозиционера. Мол, уже вынесенный скандальному блогеру приговор по делу «Ив Роше» квалифицирует совершенные им действия как преступление средней степени тяжести: подать ходатайство об УДО в этом случае можно лишь по истечении трети назначенного срока. При этом ему зачтен в качестве отбытого наказания год, проведенный под домашним арестом, а значит, дескать, через пару месяцев Навальный получил бы право заявить ходатайство.

Однако, по мнению Игоря Бушманова, судебный процесс по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, в случае обвинительного приговора, может серьезно изменить ситуацию.

Кроме того, на третьем заседании по этому делу в Бабушкинском суде в Москве 16 февраля прокурор обратился к судье с просьбой выделить материалы уголовного дела и направить их для соответствующей проверки в следственные органы по факту высказывания Навальным оскорблений в адрес участников судебного заседания.

«По поводу неуважения к суду и оскорблений судьи материал еще не выделили, и уголовное дело не возбуждалось. Но если будет еще одно уголовное дело, оно в любом случае присовокупит какой-то пусть небольшой, но срок», — отметил Бушманов.

Адвокат добавил, что в его практике в большинстве случаев сама администрация учреждения, где отбывается наказание, не рассматривает подобные ходатайства ранее чем через полгода после поступления к ним осужденного. Законом это не предусмотрено, но приблизительно такой срок, как правило, необходим руководству, чтобы проанализировать поведение заключенного и дать ему положительную характеристику.

«По моей практике с первого раза вообще редко кто выходит, а обратиться повторно можно только через шесть месяцев. В большинстве случаев по обычным делам выходят как минимум со второго ходатайства. А здесь публичное неуважение и к участникам процесса, и к суду указывает на то, что человек на путь исправления явно не встал и действует осознанно. Прокуратура и УФСИН наверняка будут против. А решение выносится, если только никто не возражает», — подчеркнул собеседник агентства.

В настоящий момент Алексей Навальный обвиняется в клевете. Согласно части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса РФ («Клевета»), ему грозит наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, в июне 2020 года блогер разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ, сопроводив его «порочащими честь и достоинство ветерана, подрывающими его репутацию» комментариями. Оглашение приговора Алексею Навальному должно состояться в Бабушкинском суде 20 февраля.

Ранее юристы Александр Добровинский и Михаил Барщевский объяснили ФАН отсутствие у ветерана войны адвокатов для защиты его интересов в суде. В свою очередь, адвокат Дмитрий Аграновский назвал причины скандального поведения Навального в суде по делу о клевете.