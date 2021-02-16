Иосиф Пригожин объяснил, почему на «Евровидении» россияне не поют на родном языке

Споры вокруг современного конкурса эстрадной песни Евровидение с регулярной периодичностью всплывают в Сети. Так, певец и композитор Юрий Лоза считает, что российским артистам нужно отказаться от исполнения англоязычных песен на конкурсе. А вот продюсер Иосиф Пригожин объяснил в разговоре с корреспондентом ФАН, почему в этом нет острой необходимости.

По мнению продюсера, когда российские артисты поют на европейских конкурсах, им хочется, чтобы язык был предельно понятным.

«Никто не отменял на Евровидении русский язык, кто сказал, что мы боимся своего родного языка? С одной стороны — мы хотим быть понятными иностранной аудитории, а с другой стороны — нам ничего не мешает петь на русском языке», — говорит Пригожин.

«Российские артисты не могут выйти на иностранные сценичные площадки, потому что это все обосновано рынком. Западный рынок для иностранцев практически закрыт, так выстроена модель заграничного шоу-бизнеса. Так построен этот бизнес на протяжении очень большого количества времени. Не вижу никаких проблем, на каком языке петь», — подытожил Пригожин.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал Евровидение «колхозным» и предположил, что мероприятие не несет никакой ценности ни для артистов, ни для общества.