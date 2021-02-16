Добровинский и Барщевский объяснили отсутствие у ветерана Артеменко адвоката в суде

Известный российский юрист Александр Добровинский заявил ФАН, что с удовольствием представлял бы интересы ветерана войны Игната Артеменко в судебном процессе против Алексея Навального, но к нему никто с стороны фронтовика не обратился.

Кандидат юридических наук в эксклюзивном интервью рассказал, почему так случилось, что оклеветанный блогером участник Великой Отечественной войны не имеет профессиональной помощи в зале суда.

«У меня есть ответ! — воскликнул Добровинский. — Дело в том, что в адвокатской палате Москвы очень либеральные юристы, и они, на мой взгляд, настроены совершенно в пользу господина Навального. Поэтому для них это было бы вызовом — пойти против [него]».

По словам управляющего партнера московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры», лично он обязательно пошел бы представлять Артеменко в суде, причем на безвозмездной основе.

«Потому что я люблю бесплатно защищать людей и делаю это с большим удовольствием, — пояснил собеседник агентства. — Делал это и по делу [актера Михаила] Ефремова на стороне этих убитых горем людей. И сделал бы это сейчас!»

Однако с Добровинским, как он признается ФАН, никто из близких Артеменко на связь не вышел.

«К сожалению, никто из них ко мне не обратился, — посетовал адвокат. — А сам я не люблю навязываться. Но с удовольствием бы это сделал (представлял интересы ветерана войны в суде. — Прим. ФАН). Насчет же других моих коллег ничего вам сказать не могу…»

Не менее известный российский юрист, полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский сказал ФАН практически то же самое.

«Если бы ко мне обратились его (ветерана войны. — Прим. ФАН) родственники или друзья, я бы точно порекомендовал кого-то из хороших адвокатов, и это бы им ничего не стоило, — подчеркнул доктор юридических наук. — Свои услуги навязывать считается неприличным».

Ранее стало известно, что Бабушкинский суд города Москвы решил перенести заседание по делу о клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко со стороны блогера Алексея Навального. Следующее заседание пройдет 20 февраля.

Навальный скажет свое последнее слово по данному процессу в два часа дня субботы. В этот же день, но в 10 часов утра, Московский городской суд рассмотрит апелляцию по делу компании «Ив Роше».

Суд против Навального по делу о клевете на фронтовика состоялся 5 февраля. Дело было возбуждено после публикации видеоролика, в котором он оскорбительно отзывается о ветеране, выступившем в поддержку поправок Конституции РФ. Навальный назвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны».