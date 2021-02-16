Адвокат Аграновский объяснил причины скандального поведения Навального в суде

Москва, 16 февраля. Только совершенно отчаявшиеся люди рискуют вести себя в суде так, как блогер Алексей Навальный. Об этом заявил ФАН адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя ходатайство прокурора Екатерины Фроловой о проверке заявлений подсудимого на предмет оскорбления судьи во время слушаний по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко.

По словам адвоката, оскорбление судьи практически никогда не встречается в судебной практике.

«Это происходит нечасто, я в своей практике даже этого не помню, — подчеркнул собеседник ФАН. — Так себя вести в суде обычно никто не рискует, потому что суд же принимает решение. Навальный всячески показывает, что ему все равно, что там с ним будет».

Дмитрий Аграновский отметил, что в формулировках Навального можно увидеть нарушение судебного порядка и неуважение к суду. В частности, он прокомментировал выпад блогера, сравнившего судебное заседание с «допросом в фашистской комендатуре» и попросившего обращаться к судье не «ваша честь, а оберштурмбаннфюрер».

«Я никогда с таким не сталкивался, но, на мой взгляд, «оберштурмбаннфюрер» в нашей стране в любом случае — оскорбительное высказывание, — заявил адвокат. — Если бы кто-то так ко мне обратился, то я бы оскорбился».

Аграновский воздержался от комментариев на вопрос, был ли состав преступления в словах Навального: по его мнению, этим должны заниматься соответствующие органы. В свою очередь, он оценил действия Навального с точки зрения судебной защиты.

«Как адвокат, я бы так не посоветовал себя вести, — подчеркнул Аграновский. — Это все, на мой взгляд, просто грубо, оскорбительно. И, конечно, можно говорить о неуважении к суду».

Юрист заявил, что скандальное поведение Навального во время судебного заседания, скорее всего, негативно повлияет на решение по делу о клевете на ветерана. Однако, по мнению Аграновского, скандально известному блогеру все это совершенно безразлично.

«Конечно, никто, за редким исключением совершенно каких-то отчаянные людей, так себя никогда не ведет, — сказал адвокат. — Просто в этом деле Навальному ничего серьезного не грозит: ну что для него значат 950 тысяч штрафа при его-то возможностях? Этим никак его не запугаешь, а какие-то реальные сроки лишения свободы здесь не предусмотрены. Одной статьей больше, одной статьей меньше — может быть, они (адвокаты Навального. — Прим. ФАН) из этого исходят».

В заключение Аграновский вспомнил о событиях на Болотной площади, когда, по его словам, либеральные лидеры ушли от ответственности за митинги. Теперь же этого сделать не удастся, добавил собеседник ФАН.

«Либералы, которые, на мой взгляд, все это и устроили, вышли абсолютно сухими из воды, — выразил свое мнение Аграновский. — Они, видимо, считали, что будут выходить сухими из воды всегда».

Напомним, что 16 февраля 2021 года состоялось третье судебное заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Прокуратура просит назначить обвиняемому наказание в виде штрафа 950 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе последнего заседания прокурор попросил выделить материалы дела и направить их для доследственной проверки в СК после новых эпизодов оскорбления Навальным ветерана, судьи и гособвинения. Если ходатайство будет удовлетворено, а следствие найдет в действиях Навального состав преступления по статье 297 УК РФ («Неуважение к суду»), то это будет уже пятое уголовное дело в отношении блогера.

Ранее Кремль дал оценку уголовному делу о клевете на ветерана с участием Навального.