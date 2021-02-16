Главаря банды Ти Жюда убили около беднейшего района Порт-о-Пренса

Порт-о-Пренс, 16 января. Главарь гаитянской банды по прозвищу Ти Жюд был застрелен в Порт-о-Пренсе членами других группировок. Вместе с ним были убиты еще пять человек, в том числе женщины и дети, сообщает Haiti Standard.

Перестрелка произошла в ночь с 11 на 12 февраля в районе старой тюрьмы Форт-Диманш неподалеку от порта столицы Гаити.

Port-au-Prince : le chef de gang de Fort-Dimanche et 5 autres personnes tués au centre-villehttps://t.co/IQF9yxYg8S — Haïti Standard (@haiti_standard) February 16, 2021

Haiti Standard пишет, что Ти Жюд был убит, когда пытался договориться и установить мир между бандами, которые действуют в районе Порт-о-Пренса, трущобах Сите-Солей.

Север столицы Гаити весь последний год живет в состоянии конфликта между различными вооруженными группировками и бандами, которые борются за контроль над несколькими торговыми площадями, пишут местные СМИ. По информации правозащитников, эти столкновения унесли уже сотни жизней, среди них есть женщины и дети.

В столице страны сохраняется крайне неспокойная обстановка на фоне политического кризиса в стране и конфликта между исполнительной властью (президентом) и членами Конституционного суда Гаити.

Несколько дней назад во время массовых протестов в Порт-о-Пренсе против президента Жовенеля Моиза банда убила и сожгла одного из участников митинга. Тело мужчины было найдено под колесами автомобиля в элитном районе Дельмас. Свидетели утверждают, что протестующего убили члены проправительственной банды.