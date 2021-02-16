Врачи раскритиковали изобретенный в Перми прибор для экспресс-анализа на COVID-19

Эксперты раскритиковали проект устройства для экспресс-анализа на коронавирусную инфекцию, который разрабатывают ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Ни один из опрошенных ФАН врачей не высказался в пользу запуска в производство этого устройства, назвав его дорогостоящим и бесполезным.

Диагностика COVID-19 в домашних условиях

Попытки создать устройство для диагностики коронавирусной инфекции начались сразу же, как только COVID-19 вырвался на мировой простор. И эту работу ученые продолжают уже второй год.

На днях сотрудники Пермского политеха объявили о том, что в связке с коллегами из других вузов создали аппарат экспресс-анализа коронавирусной инфекции. Как утверждают исследователи, за пять минут их разработка сможет выявить у заболевшего, каким именно видом опасного вируса из двенадцати уже известных заразился пациент.

По мнению разработчика устройства, профессора Пермского политеха Сергея Костарева, новый аппарат поможет врачам быстрее выявлять инфицированных людей.

«Сейчас мы наблюдаем, что опасный вирус быстро адаптируется и появляются все новые, более опасные его штаммы. В условиях пандемии важно ускорить процесс выявления инфицированных людей, чтобы сократить распространение инфекции. Мы совместно с коллегами из других пермских вузов предложили автоматизировать этот процесс», — утверждает профессор Костарев.

Разработка пермских ученых позволяет выявлять антигены не только в лабораторных условиях. По словам Костарева, их разработку можно будет самостоятельно купить в аптеках и диагностировать опасный вирус дома.

Кроме того, прибор позволит определить заражение коронавирусом не только человека, но и домашних животных. Как считает ученый, ранняя диагностика позволит сократить расходы и освободить медперсонал в лабораториях.

«Для того, чтобы диагностировать коронавирус, человеку не надо будет идти в больницу или поликлинику, записываться в очередь на лабораторное исследование. Врачам не надо будет тратить дополнительные средства на закупку тестов, пациент уже придет к ним с готовым результатом», — утверждает профессор.

Проект своего анализатора пермские ученые разработали, основываясь на уже известной методике экспресс-анализа с использованием твердофазной иммунохроматографической среды. Именно этот способ применяется в так называемых тест-полосках, которые уже повсеместно продаются в аптеках.

В отличие от уже известных тестовых систем, в новой разработке отбор анализов будет состоять из шести этапов. На первом биоматериал — это может быть слюна или кровь пациента — помещается в контейнер. Затем с помощью специального барабана нужно будет выбрать вид коронавируса. На третьем уровне специальный щуп (мембрана, которая уже содержит антитела коронавируса) забирает биомассу для анализа.

Для полного анализа прибору понадобиться всего пять минут. За это время прибор выявляет антитела. Затем модуль диагностики предоставляет результат тестирования. На последнем этапе происходит автоматическая дезинфекция конвейера.

По словам ученых, аппарат можно использовать многократно, необходимо лишь заменять щупы.

«В обычных бытовых условиях его можно легко использовать, он требует только замены самого щупа и не более того. Для того, чтобы пользоваться им, не нужно специальное образование, как это необходимо для лабораторных исследований», — уверяет разработчик нового устройства.

Врачи назвали прибор бесполезным

Вот только практикующие врачи не видят смысла в подобном приборе. Да и о его уникальности, по их словам, тоже не приходится говорить. Иммунохроматографический метод, который используют разработчики этого устройства, уже применяется при диагностировании коронавирусной инфекции.

По мнению доктора Евгения Тимакова, лучше, дешевле и полезнее будет разработать тест-полосочный материал, чем создавать такие аппараты.

«Мне кажется, прибор бесполезный, потому что по факту метод, который там используется, это обычный метод тест-полосок. То есть тест на коронавирусную инфекцию — они и так есть, а покупать набор реагентов на все типы вирусов плюс сам аппарат — я не вижу в этом смысла. Проще купить тест-полоски под конкретный вирус», — утверждает Тимаков.

Суждения о том, что данный аппарат частично избавит медперсонал от необходимости брать анализ на COVID-19, тоже спорно, считает доктор Тимаков. Не каждый сможет позволить себе приобрести такое устройство, ведь, по словам разработчика, предполагается, что аппарат будет стоить примерно 16000 рублей. А если этого прибора не будет в большинстве семей, то анализы люди все равно придут сдавать в медицинские лаборатории.

«Если не каждый человек сможет сделать себе подобный экспресс-анализ дома, то тогда какой смысл говорить о разгрузке системы здравоохранения, — задается вопросом собеседник ФАН. — Аппарат же наверняка будет не бесплатным. Чем это разгрузит лаборатории, так это тем, что десять человек купят этот аппарат, а остальные нет?»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко тоже скептически отнесся, к новости о новом проекте по диагностике коронавирусной инфекции. По его словам, пока нет действующей модели, рано говорить о ее уникальности и превосходстве.

«Много подобных разработок было: и собаки нюхали и по кашлю человека собирались определять, но все это пока разговоры. Тем более иммунохроматографические способы нам известны, так что новизны тут нет. Способ старый», — заявил Онищенко.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов также поддержал своих коллег. Он сомневается в необходимости приобретения такого аппарата и использования его в домашних условиях.

«Я не могу понять, зачем этот прибор нужен дома? То, что он может облегчить работу медперсонала, это мнение теоретических ученых. Вы знаете, плохо говорить о таких разработках мне не хочется, а хорошо — не могу», — заявил Владислав Жемчугов.

Пока проект аппарата экспресс-анализа существует только на бумаге. Возможно, отношение к нему у практикующих врачей изменится через два месяца, когда ученые представят уже действующую модель устройства. Несмотря на критику со стороны врачей, разработчики намерены довести свой проект до серийного производства. Они уверены, что в ближайшие пять лет прибор будет востребован.