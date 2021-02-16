Ритейлеры объяснили, кто причастен к росту цен на рынке 

Росстат сообщил о резком скачке цен в последнее время. Причем повышение цен на некоторые продукты превышает инфляцию.Так, по наблюдению Росстата, цены на яйца за неделю выросли на 4,6% в 23 регионах. Подорожали и некоторые другие продукты. Какую функцию выполняют ритейлеры, причастны ли они к росту цен на рынке, и за счет чего появляется наценка, рассказал член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, консультант по розничной торговле Сергей Илюха в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Надо посмотреть, по какой методике считает Росстат. Это хороший вопрос, потому что на себе мы ощущаем совершенно другую инфляцию. Вместе с этим, отмечу, я работал как с поставщиками, так и с ритейлерами. Могу сказать, что ритейлер выполняет скорее сдерживающую функцию. Поставщики же в течение последнего полугода пытаются поднять цены на 10–20%», — заявил Сергей Илюха.

По его словам, сейчас на оптовом рынке идет скачек цен на свинину и курицу по объективным причинам. В связи с этим, все производители пытаются отыграть это повышение цен в моменте на розничные цены. Ритейлер скорее сдерживает их и не принимает такую переоценку, объяснил специалист. Он также рассказал, на основании чего появляется наценка.

«На разные группы товары товаров разная наценка. Есть товары повседневного спроса, импульсного спроса, есть также товары-индикаторы. Для большинства населения то же мясо является индикатором привлекательных цен в магазине. Если говорить о мясе, то его розничная цена составляет примерно 170 рублей за полутушу. Часть мяса идет на собственное производство, часть на отходы, какая-то часть идет на полку. Поэтому и возникает другая цена. То есть, та же корейка стоит уже 300 рублей вместо 170», — объяснил Сергей Илюха.

Он также отметил, что ритейл находится под жестким давлением, потому что, с одной стороны, должен бороться за покупателя. Однако, с другой стороны, у покупателя уменьшаются доходы. Поэтому покупатель хочет получить ощущение выгоды от покупки, объяснил специалист.

Ранее ФАН сообщал, инфляция в России оказалась несколько выше прогноза Центробанка РФ.



