Посол РФ в ЦАР опроверг сообщение о гибели российского инструктора

Банги, 16 февраля. Посол РФ в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко опроверг слухи о гибели российских специалистов, сообщает РИА Новости.

«Никто из российских инструкторов не был взят в плен или убит», — подчеркнул дипломат.

Титоренко назвал сообщения некоторых местных СМИ фейками.

Ранее центральноафриканское издание Corbeau News, многократно уличенное в распространении заведомо ложной информации, предоставило видеоролик с бойцом Вооруженных сил ЦАР. Сотрудники издания попытались выдать военнослужащего за россиянина. Анализ ролика также нивелировал заявление СМИ.

Россия оказала неоценимую помощь в проведении выборов в Центральноафриканской Республике. Инструкторы из РФ занимались обучением Вооруженных сил ЦАР (FACA) и помогали обеспечивать безопасность на участках для голосования.

Позднее специалисты из РФ оказывали консультативную помощь во время контрнаступления FACA по оси Банги – Белоко и сопровождали колонны грузовиков с провизией и товарами первой необходимости для жителей столицы республики.